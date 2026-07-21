"Я не пропагандист": колишня проросійська блогерка з оточення Трампа приїхала до України (відео)

Скандальна блогерка з оточення президента США Дональда Трампа та прихильниця MAGA Лора Лумер, яка раніше казала, що стала жертвою російської пропаганди, раптом приїхала в Україну.

Лумер заявила, що приїхала, аби побачити країну на власні очі, а також спробувати знайти докази пропаганди. Про це блогерка повідомила увечері 20 липня на своїй сторінці у соцмережі X, оприлюднивши кадри прибуття на потязі в Україну.

"Я не в Росії, тому що я не пропагандист", — цими словами Лора Лумер підписала відеоролик у мережі.

Кадри прибуття Лори Лумер до України

Лумер також коротко пояснила причини свого раптового візиту. Вона розповіла, що спробує "знайти докази пропаганди", якою її "годували".

"Я приїхала до України, щоб побачити країну на власні очі. Я спробую знайти докази пропаганди, якою мене годували, і якщо я їх не знайду, я повідомлю всіх, щоб вони також могли побачити світло", — зазначила блогерка.

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Вона також повідомила, що вже у перший день побачила фотографії мертвих священників у Бучі, яких вбила Росія, і ще братську могилу, де були поховані тіла вбитих християн після того, як Кремль відправив військових з Чечні для масових вбивств невинних людей.

"Жертва пропаганди" і прихильниця теорій змов: чим прославилася Лора Лумер

Лора Лумер одна з найбільш наближених блогерів до Трампа. Вона спілкується з президентом напряму, зʼявляється в Овальному кабінеті Білого дому і навіть дає поради Трампу щодо кадрових рішень.

Лора Лумер наближена до Трампа Фото: Скриншот

У червні видання NV з посиланням на журналіста Остапа Яриша повідомляло, що Лора Лумер різко змінила свою позицію щодо російсько-української війни. Вона заявляла, що "повелася на російську пропаганду" і що РФ насправді вбиває українців дронами та ракетами і бреше про "українських нацистів".

До цього Лора Лумер з'являлася на інтерв'ю для Russia Today та роками поширювала російські наративи про "українських нацистів". Агресію проти України блогерка пояснювала тим, що РФ "захищає свій суверенітет".

У квітні 2025 року агентство Reuters писало, що Трамп звільнив низку співробітників у сфері безпеки після зустрічі з Лорою Лумер.

А нещодавно, коли помер сенатор Ліндсі Грем, Лора Лумер стверджувала, що до цього причетна Росія або Іран, які могли отруїти політика.