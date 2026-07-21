"Я не пропагандистка": бывшая пророссийская блогерша из окружения Трампа приехала в Украину (видео)
Скандальная блогерша из окружения президента США Дональда Трампа и сторонница движения MAGA Лора Лумер, которая ранее заявляла, что стала жертвой российской пропаганды, неожиданно приехала в Украину.
Лумер заявила, что приехала, чтобы увидеть страну собственными глазами, а также попытаться найти доказательства пропаганды. Об этом блогерша сообщила вечером 20 июля на своей странице в социальной сети X, опубликовав кадры прибытия на поезде в Украину.
"Я не в России, потому что я не пропагандист", — этими словами Лора Лумер подписала видеоролик в сети.
Лумер также кратко объяснила причины своего внезапного визита. Она рассказала, что постарается "найти доказательства пропаганды", которой её "кормили".
"Я приехала в Украину, чтобы увидеть страну своими глазами. Я постараюсь найти доказательства той пропаганды, которой меня пичкали, и если я их не найду, я расскажу об этом всем, чтобы они тоже смогли прозреть", — отметила блогерша.
Она также сообщила, что уже в первый день увидела фотографии убитых в Буче священников, которых убила Россия, а также братскую могилу, где были похоронены тела убитых христиан после того, как Кремль направил военных из Чечни для массовых убийств невинных людей.
"Жертва пропаганды" и сторонница теорий заговора: чем прославилась Лора Лумер
Лора Лумер — одна из блогеров, наиболее близких к Трампу. Она общается с президентом напрямую, бывает в Овальном кабинете Белого дома и даже дает Трампу советы по кадровым решениям.
В июне издание NV со ссылкой на журналиста Остапа Яриша сообщало, что Лора Лумер резко изменила свою позицию по поводу российско-украинской войны. Она заявляла, что "поддалась российской пропаганде" и что РФ на самом деле убивает украинцев дронами и ракетами и лжет об "украинских нацистах".
До этого Лора Лумер давала интервью каналу Russia Today и на протяжении многих лет распространяла российские нарративы об "украинских нацистах". Агрессию против Украины блогер объясняла тем, что РФ "защищает свой суверенитет".
В апреле 2025 года агентство Reuters сообщило, что Трамп уволил ряд сотрудников в сфере безопасности после встречи с Лорой Лумер.
А недавно, когда скончался сенатор Линдси Грэм, Лора Лумер утверждала, что к этому причастны Россия или Иран, которые могли отравить политика.