"Может привести к поражению в войне": Чмут назвал увольнение Федорова "самой большой ошибкой"

Руководитель благотворительного фонда "Вернись живым" Тарас Чмут считает увольнение Михаила Федорова с поста министра обороны серьезной ошибкой для Украины. По его мнению, это решение может существенно повлиять на ход войны, ведь именно Федоров был одним из ключевых инициаторов оборонных реформ и развития военных инноваций.

Как рассказал руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут в интервью "Украинской правде", решение об увольнении Михаила Федорова вызвало у него удивление, непонимание и неприятие.

В частности, Чмут отметил, что смена министра произошла в связи с реорганизацией всего Кабинета министров, и в итоге свои должности потеряли даже те чиновники, которые были готовы продолжить работу и уже взяли на себя ответственность за реализацию важных направлений.

Кроме того, отвечая на вопросы журналистов, он прокомментировал конфликт между Михаилом Федоровым и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским. По мнению руководителя фонда, эти разногласия не стали неожиданностью. О них знали еще до назначения Федорова на должность министра обороны, в том числе и президент Украины. Как он пояснил, разные подходы к управлению оборонной сферой неизбежно должны были привести к противостоянию.

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Кроме того, за последние месяцы между Министерством обороны и Генеральным штабом накопилось значительное количество проблем. Например, без поддержки Генштаба министерство не могло в полной мере реализовать масштабные изменения. Если военное командование не поддерживало определенные инициативы, они фактически теряли возможность стать системными реформами. Из-за этого конфликт постепенно обострялся и переходил на уровень обсуждения с президентом и Штабом Верховного главнокомандующего.

Чмут также напомнил, что команда Федорова работала над оборонными проектами ещё до его назначения в Министерство обороны. По его словам, с 2022 года Министерство цифровой трансформации отвечало за развитие беспилотников, военных технологий, взаимодействие с международными партнерами, реформирование закупок, цифровизацию процессов и внедрение новых механизмов обеспечения войск. Именно поэтому, по его мнению, Федоров и его команда хорошо знали специфику оборонной сферы и людей, работающих в военном руководстве.

На вопрос журналиста, считает ли он увольнение Федорова ошибкой, Чмут ответил утвердительно. Более того, он назвал это решение одним из самых опасных за последние годы.

"Я считаю, что для Украины это может стать самой большой ошибкой за последние годы, которая может привести к поражению в войне", — заявил руководитель фонда.

Он объяснил свою позицию тем, что украинское общество постепенно привыкло к нынешнему формату войны и стало воспринимать его как неизменный. По мнению Чмута, такое представление опасно. Он убежден, что ситуация на фронте может резко ухудшиться, а российские войска способны совершить масштабный прорыв, если накопившиеся проблемы останутся без решения.

Еще одним серьезным вызовом Чмут назвал моральное состояние украинского общества и военных. По его словам, люди в тылу все больше устают от войны, а военнослужащие изнуряются из-за затянувшихся боевых действий. Все эти факторы накапливаются в течение длительного времени, однако государство не принимает системных решений для их устранения. А проблемы, которые формировались годами, невозможно преодолеть за несколько недель или месяцев.

"И когда мы подходим к критической точке невозврата, начинаем судорожно метаться и что-то реформировать, надеясь: "Ну давайте, проведем реформу мобилизации через месяц". Но проблема, накопившаяся годами, не решается за месяц. Сколько мы её накапливали, столько же времени нужно, чтобы её решить. А мы хотим быстрых решений здесь и сейчас", — пояснил он.

Кроме того, руководитель фонда подверг критике кадровую систему в военном управлении. По его мнению, карьерный рост часто зависит не от профессионализма или готовности открыто говорить о реальном положении дел, а от личной лояльности к руководству. Он считает, что именно такая модель тормозит необходимые изменения.

"Это та система, которую мы, к сожалению, создали внутри Вооружённых сил и министерств, и она продолжает существовать и развиваться. Люди в армии, которые говорят правду, не продвигаются по службе. Комбригов, докладывающих о реальном положении дел, снимают с должностей. Генералы, которые говорят о реальном положении дел, не продвигаются по карьерной лестнице. А с другой стороны — это те, кто продвигается. Конечно, есть и хорошие примеры назначений. Но это исключения из общей широкой системы правил", — добавил он.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что у него не было конфликта с тогдашним министром обороны Михаилом Федоровым, попросил у него прощения, если был слишком резким, и призвал не сводить войну к противостоянию двух человек. Также он опроверг обвинения в нежелании развивать беспилотные системы и подчеркнул, что Генштаб продолжит сотрудничать с любым министром обороны.

Кроме того, Фокус сообщал, что 15 июля стало известно об отставке Михаила Федорова с поста министра обороны. В частности, одной из причин кадрового решения стали разногласия между ним и главнокомандующим ВСУ Александром Сырским по вопросам обеспечения войск и подходов к ведению боевых действий, а также стремление президента улучшить координацию в сфере мобилизации.