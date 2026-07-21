"Може призвести до поразки у війні": Чмут назвав звільнення Федорова "найбільшою помилкою" влади

Керівник благодійного фонду "Повернись живим" Тарас Чмут вважає звільнення Михайла Федорова з посади міністра оборони серйозною помилкою для України. На його думку, це рішення здатне суттєво вплинути на перебіг війни, адже саме Федоров був одним із ключових ініціаторів оборонних реформ та розвитку військових інновацій.

Як розповів керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут в інтерв'ю "Українській правді", рішення про звільнення Михайла Федорова викликало у нього здивування, нерозуміння та несприйняття.

Зокрема, Чмут звернув увагу, що зміна міністра відбулася через переформатування всього Кабінету Міністрів, і зрештою свої посади втратили й ті урядовці, які були готові продовжувати роботу та вже взяли на себе відповідальність за реалізацію важливих напрямків.

Також, відповідаючи на запитання журналістів, він прокоментував конфлікт між Михайлом Федоровим та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. На переконання керівника фонду, ці суперечності не стали несподіванкою. Про них знали ще до призначення Федорова на посаду міністра оборони, зокрема й президент України. Як він пояснив, різні підходи до управління оборонною сферою неминуче мали призвести до протистояння.

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Крім того, за останні місяці між Міністерством оборони та Генеральним штабом накопичилася значна кількість проблем. До прикладу, без підтримки Генштабу міністерство не могло повною мірою реалізувати масштабні зміни. Якщо військове командування не підтримувало певні ініціативи, вони фактично втрачали можливість стати системними реформами. Через це конфлікт поступово загострювався та переходив на рівень обговорення із президентом і Ставкою Верховного головнокомандувача.

Чмут також нагадав, що команда Федорова працювала над оборонними проєктами ще до його призначення в Міністерство оборони. За його словами, із 2022 року Міністерство цифрової трансформації відповідало за розвиток безпілотників, військових технологій, взаємодію з міжнародними партнерами, реформування закупівель, цифровізацію процесів та впровадження нових механізмів забезпечення війська. Саме тому, на його думку, Федоров і його команда добре знали специфіку оборонної сфери та людей, які працюють у військовому керівництві.

На запитання журналіста, чи вважає він звільнення Федорова помилкою, Чмут відповів ствердно. Ба більше, він назвав це рішення одним із найнебезпечніших за останні роки.

"Я вважаю, що для України це може бути найбільша помилка за останні роки, яка може призвести до поразки у війні", — заявив керівник фонду.

Він пояснив свою позицію тим, що українське суспільство поступово звикло до нинішнього формату війни та почало сприймати його як незмінний. На думку Чмута, таке уявлення є небезпечним. На його перконання, ситуація на фронті може різко погіршитися, а російські війська здатні здійснити масштабний прорив, якщо накопичені проблеми залишаться без вирішення.

Ще одним серйозним викликом Чмут назвав моральний стан українського суспільства та військових. За його словами, люди в тилу дедалі більше втомлюються від війни, а військовослужбовці виснажуються через тривалі бойові дії. Усі ці фактори накопичуються протягом тривалого часу, однак системних рішень для їх усунення держава не ухвалює. А проблеми, які формувалися роками, неможливо подолати за кілька тижнів чи місяців.

"І коли ми підходимо до критичної точки неповернення, починаємо судорожно бігати і щось реформувати з очікуваннями: "Ану, дайте реформу мобілізації через місяць". Але накопичена проблема роками не вирішується за місяць. От скільки ми її накопичували, стільки ж часу треба її вирішувати. А ми хочемо швидких рішень тут і зараз", — пояснив він.

Окремо керівник фонду розкритикував кадрову систему у військовому управлінні. На його думку, кар'єрне зростання часто залежить не від професійності чи готовності відкрито говорити про реальний стан справ, а від особистої лояльності до керівництва. Він вважає, що саме така модель гальмує необхідні зміни.

"Це та система, яку ми, на жаль, всередині Збройних сил і міністерств створили, а вона продовжує існувати і розвиватися. Люди в армії, які кажуть правду, не рухаються. Комбригів, які доповідають реальний стан справ, знімають з посад. Генерали, які кажуть реальний стан справ, не рухаються по кар'єрних сходах. А інший бік – це ті, хто рухаються. Звичайно, є і хороші приклади призначень. Але це винятки із загальної широкої системи правил", — додав він.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що не мав конфлікту з тодішнім міністром оборони Михайлом Федоровим, попросив у нього вибачення, якщо був надто жорстким, та закликав не зводити війну до протистояння двох людей. Також він заперечив звинувачення щодо небажання розвивати безпілотні системи та наголосив, що Генштаб продовжить співпрацювати з будь-яким міністром оборони.

Також Фокус писав, що 15 липня стало відомо про відставку Михайла Федорова з посади міністра оборони. Зокрема, однією з причин кадрового рішення стали розбіжності між ним і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським щодо забезпечення війська та підходів до ведення бойових дій, а також прагнення президента покращити координацію у сфері мобілізації.