Есть всего 4 кандидата: Чмут назвал военных, которые могут заменить Сырского на посту главкома ВСУ

Руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут заявил, что в Украине есть лишь несколько военных, которых можно рассматривать в качестве потенциальных преемников главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Среди таких кандидатов он назвал Андрея Билецкого, Михаила Драпатого, Олега Апостола и Сергея Оболенского.

В новом интервью изданию "Украинская правда" руководитель фонда "Вернись живым" Тарас Чмут поделился своими мыслями о возможных изменениях в военном руководстве, кадровой политике в армии и ситуации вокруг Министерства обороны.

Отвечая на вопрос о возможном увольнении Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ, Чмут отметил, что уже неоднократно обсуждал эту тему с военными и другими специалистами. По его словам, в Украине есть лишь примерно пять-семь человек, которые потенциально могут претендовать на такую ответственную должность.

Он назвал среди возможных кандидатов командующего 3-м армейским корпусом Андрея Билецкого, командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого, командующего Десантно-штурмовыми войсками Олега Апостола, а также упомянул Сергея Оболенского. При этом Чмут подчеркнул, что даже такого короткого списка недостаточно, ведь государству одновременно необходимо иметь кандидатов как на должность главнокомандующего, так и начальника Генерального штаба.

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По его мнению, нормальная система управления предполагает наличие широкого круга подготовленных генералов, способных возглавить армию. В то же время в Украине, по словам руководителя фонда, выбор ограничивается лишь несколькими компромиссными кандидатурами.

"То есть из четырёх нам нужно убрать двоих. Это ненормальная система, которую государство выстроило за многие годы, когда так мало людей, способных занять такие ответственные высокие должности", — сказал он.

Чмут также пояснил, что причиной такой ситуации стал так называемый "негативный отбор" в военной системе. Он утверждает, что на протяжении многих лет карьерный рост часто зависел не от профессиональных качеств, а от личной лояльности руководству. По его словам, офицеры и генералы, которые открыто докладывают о реальном положении дел, нередко не получают повышения или вообще теряют свои должности.

Евгений Хмара стал временно исполняющим обязанности министра обороны: что об этом думает Чмут

В частности, руководитель фонда "Вернись живым" высказался по поводу назначения Евгения Хмары временно исполняющим обязанности министра обороны. Он отметил, что был удивлен таким кадровым решением, хотя лично положительно оценивает самого Хмару.

"Похоже, что Офис президента хочет перекрыть тот негатив, который они получили от общества, военных и партнеров, хорошей репутацией "Хмары". Ладно, это может быть разумно. Но о чем мы вообще говорим? О том, как уменьшить негатив от этого решения!", — говорит он.

В то же время руководитель организации "Вернись живым" подчеркнул, что проблема заключается не в личности нового руководителя, а в масштабах самого Министерства обороны. По его словам, это чрезвычайно крупная структура с бюджетом более триллиона гривен, большим количеством департаментов, государственных предприятий, международных направлений, закупок, кадровых вопросов, мобилизации и реформирования, которые невозможно быстро изменить.

Чмут считает, что новому руководству министерства понадобится как минимум от шести до девяти месяцев, чтобы полностью разобраться в работе ведомства, сформировать эффективную команду и приступить к системным изменениям.

Он также обратил внимание на кадровый дефицит, отметив, что желающих работать в системе Министерства обороны становится всё меньше, а из-за нехватки новых специалистов на своих должностях остаются чиновники, которых ранее планировали заменить. По словам Чмута, это только усугубляет проблему "негативного отбора" и тормозит необходимые реформы.

20 июля появилась информация о том, что главнокомандующего ВСУ Александра Сырского могут уволить, однако впоследствии Генеральный штаб официально опроверг эти сообщения. В Генштабе заявили, что Сырский продолжает исполнять свои обязанности и не подавал в отставку, так же как и начальник Генштаба Андрей Гнатов.

Однако, несмотря на это, издание Bloomberg сообщало, что президент Владимир Зеленский рассматривает возможность отставки Александра Сырского с поста главнокомандующего ВСУ, а среди главных претендентов на его место называют командующего Объединенными силами Михаила Драпатого.