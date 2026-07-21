Є лише 4 кандидати: Чмут назвав військових, які можуть замінити Сирського на посаді головкома ЗСУ

Керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут заявив, що в Україні є лише кілька військових, яких можна розглядати як потенційних наступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського. Серед таких кандидатів він назвав Андрія Білецького, Михайла Драпатого, Олега Апостола та Сергія Оболєнського.

У новому інтерв’ю для видання "Українська правда" керівник фонду "Повернись живим" Тарас Чмут поділився власними думками щодо можливих змін у військовому керівництві, кадрової політики в армії та ситуації навколо Міністерства оборони.

Відповідаючи на запитання про можливе звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, Чмут зазначив, що вже неодноразово обговорював цю тему з військовими та іншими фахівцями. За його словами, в Україні є лише приблизно п'ять-сім осіб, які потенційно можуть претендувати на таку відповідальну посаду.

Він назвав серед можливих кандидатів командира 3-го армійського корпусу Андрія Білецького, командувача Сухопутних військ Михайла Драпатого, командувача Десантно-штурмових військ Олега Апостола, а також згадав Сергія Оболєнського. При цьому Чмут наголосив, що навіть такого короткого списку недостатньо, адже державі одночасно необхідно мати кандидатів як на посаду головнокомандувача, так і начальника Генерального штабу.

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На його переконання, нормальна система управління передбачає наявність широкого кола підготовлених генералів, здатних очолити армію. Натомість в Україні, за словами керівника фонду, вибір обмежується лише кількома компромісними кандидатурами.

"Тобто нам з 4 треба 2 забрати. Це ненормальна система, яку вибудувала держава за багато років, коли настільки мало людей, які можуть зайти на такі відповідальні високі посади", — сказав він.

Чмут також пояснив, що причиною такої ситуації став так званий "негативний відбір" у військовій системі. Він стверджує, що протягом багатьох років кар'єрне зростання часто залежало не від професійних якостей, а від особистої лояльності керівництву. За його словами, офіцери та генерали, які відкрито доповідають про реальний стан справ, нерідко не отримують підвищення або взагалі втрачають свої посади.

Євгеній Хмара став тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони: що про це думає Чмут

Серед іншого, керівник фонду "Повернись живим" висловився щодо призначення Євгенія Хмари тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. Він зазначив, що був здивований таким кадровим рішенням, хоча особисто позитивно оцінює самого Хмару.

"Так виглядає, що Офіс президента хоче перекрити той негатив, який вони отримали від суспільства, військових і партнерів, гарною репутацією Хмари. Ок, це може бути розумно. Але про що ми взагалі говоримо? Про те, як зменшити негатив від рішення!", — каже він.

Водночас керівник "Повернись живим" наголосив, що проблема полягає не в особистості нового керівника, а в масштабі самого Міністерства оборони. За його словами, це надзвичайно велика структура з бюджетом понад трильйон гривень, великою кількістю департаментів, державних підприємств, міжнародних напрямків, закупівель, кадрових питань, мобілізації та реформування, які неможливо швидко змінити.

Чмут вважає, що новому керівництву міністерства знадобиться щонайменше від шести до дев'яти місяців, аби повністю розібратися з роботою відомства, сформувати ефективну команду та розпочати системні зміни.

Він також звернув увагу на кадровий дефіцит, зазначивши, що охочих працювати в системі Міністерства оборони стає дедалі менше, а через нестачу нових фахівців на своїх посадах залишаються чиновники, яких раніше планували замінити. За словами Чмута, це лише посилює проблему "негативного відбору" та гальмує необхідні реформи.

20 липня з'явилася інформація, що головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського можуть звільнити, однак згодом Генеральний штаб офіційно спростував ці повідомлення. У Генштабі заявили, що Сирський продовжує виконувати свої обов'язки та не подавав у відставку, так само як і начальник Генштабу Андрій Гнатов.

Та попри це, видання Bloomberg писало, що президент Володимир Зеленський розглядає можливість звільнення Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ, а серед головних претендентів на його місце називають командувача Об'єднаних сил Михайла Драпатого.