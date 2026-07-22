"Был вынужден": Арестович объяснил свои громкие слова о "2–3 залпах" ракет РФ в 2022 году
Арестович заявил, что был "вынужден" говорить о скором исчерпании запасов ракет РФ в начале крупномасштабной войны, поскольку в то время поддерживал официальную линию украинских властей. По его словам, он не мог публично противоречить заявлениям государственных спикеров, хотя впоследствии именно его слова больше всего запомнились обществу.
На своей странице в Telegram бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в начале полномасштабного вторжения был вынужден придерживаться официальной позиции украинских властей относительно оценки запасов российских ракет.
По словам Арестовича, когда он заявил, что России хватит ракет лишь на "два-три залпа", он сделал это не по собственной инициативе. Он утверждает, что был вынужден "осторожно" поддержать заявления других официальных представителей, которые первыми озвучили подобные оценки.
Бывший советник ОП пояснил, что в марте 2022 года, находясь на государственной должности, он не мог допустить публичных разногласий в коммуникации на высшем государственном уровне.
В то же время Арестович отметил, что именно его слова о "двух-трех залпах" больше всего запомнились украинцам. При этом он вспомнил другой эпизод — свое заявление о трагедии в Днепре, после которого, по его словам, ни один из представителей власти его не поддержал. Именно тогда, как утверждает Арестович, он сделал для себя определенные выводы относительно "единства" и взаимной поддержки.
Кроме того, Арестович опубликовал инфографику, в которой собрал публичные заявления украинских чиновников, международных экспертов и западных источников о сокращении запасов российских ракет в течение 2022 года.
В частности, он привёл следующие примеры:
- 24 марта 2022 года источники американских СМИ в Пентагоне сообщили, что Россия уже израсходовала более 50 % своих крылатых и баллистических ракет.
- 24 апреля 2022 года журналист-расследователь Bellingcat Кристо Грозев заявил, что у РФ осталось менее 30% запасов высокоточных ракет, хотя она может частично пополнять их за счет собственного производства.
- 27 апреля 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что запасы российских ракет сократились более чем вдвое.
- 25 мая 2022 года заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у России осталось более 40 % запасов высокоточного оружия, однако они постепенно исчерпываются.
- 12 июля 2022 года Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил, что запасы стратегических крылатых ракет Х-101 почти достигли критического предела.
- 27 августа 2022 года Скибицкий заявил, что в России осталось не более 45 % ракет от довоенных запасов.
- 9 сентября 2022 года он также сообщил, что у РФ имеется около 7 тысяч старых ракет С-300, запаса которых может хватить примерно на три года.
- 14 октября 2022 года тогдашний министр обороны Алексей Резников опубликовал инфографику, согласно которой на вооружении России оставалось 609 высокоточных ракет различных типов.
- 22 ноября 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 15 ноября у России есть ресурс для еще трех-четырех массированных ракетных атак.
- 6 декабря 2022 года начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что запасов российских ракет хватит лишь на несколько масштабных ударов.
- 12 декабря 2022 года Вадим Скибицкий заявил, что Россия сможет осуществить ещё три-пять волн ракетных атак при условии использования в каждой из них по 80–90 ракет.
- 19 декабря 2022 года Алексей Данилов оценил, что имеющихся запасов России хватит ещё на две-четыре крупные ракетные атаки.
Напомним, что в конце 2025 года Алексей Арестович заявил, что Дональд Трамп якобы планирует завершить войну в Украине "в ближайшие дни", после чего сосредоточиться на других международных вызовах. Его слова вызвали скептическую реакцию украинцев, которые вспомнили предыдущие прогнозы Арестовича в начале полномасштабного вторжения о якобы завершении войны через "2–3 недели".
Кроме того, Фокус писал, что Алексей Арестович заявил о возможном вводе иностранного военного контингента в Украину не для противодействия России, а якобы для стабилизации ситуации внутри страны и проведения выборов. По его словам, такие силы могут понадобиться из-за возможных внутренних беспорядков после окончания войны.