"Был вынужден": Арестович объяснил свои громкие слова о "2–3 залпах" ракет РФ в 2022 году

Арестович заявил, что был "вынужден" говорить о скором исчерпании запасов ракет РФ в начале крупномасштабной войны, поскольку в то время поддерживал официальную линию украинских властей. По его словам, он не мог публично противоречить заявлениям государственных спикеров, хотя впоследствии именно его слова больше всего запомнились обществу.

На своей странице в Telegram бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович рассказал, что в начале полномасштабного вторжения был вынужден придерживаться официальной позиции украинских властей относительно оценки запасов российских ракет.

По словам Арестовича, когда он заявил, что России хватит ракет лишь на "два-три залпа", он сделал это не по собственной инициативе. Он утверждает, что был вынужден "осторожно" поддержать заявления других официальных представителей, которые первыми озвучили подобные оценки.

Бывший советник ОП пояснил, что в марте 2022 года, находясь на государственной должности, он не мог допустить публичных разногласий в коммуникации на высшем государственном уровне.

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В то же время Арестович отметил, что именно его слова о "двух-трех залпах" больше всего запомнились украинцам. При этом он вспомнил другой эпизод — свое заявление о трагедии в Днепре, после которого, по его словам, ни один из представителей власти его не поддержал. Именно тогда, как утверждает Арестович, он сделал для себя определенные выводы относительно "единства" и взаимной поддержки.

Кроме того, Арестович опубликовал инфографику, в которой собрал публичные заявления украинских чиновников, международных экспертов и западных источников о сокращении запасов российских ракет в течение 2022 года.

Кто еще говорил об истощении ракетного арсенала РФ Фото: Telegram

В частности, он привёл следующие примеры:

24 марта 2022 года источники американских СМИ в Пентагоне сообщили, что Россия уже израсходовала более 50 % своих крылатых и баллистических ракет.

24 апреля 2022 года журналист-расследователь Bellingcat Кристо Грозев заявил, что у РФ осталось менее 30% запасов высокоточных ракет, хотя она может частично пополнять их за счет собственного производства.

27 апреля 2022 года заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что запасы российских ракет сократились более чем вдвое.

25 мая 2022 года заместитель начальника ГУР Минобороны Вадим Скибицкий заявил, что у России осталось более 40 % запасов высокоточного оружия, однако они постепенно исчерпываются.

12 июля 2022 года Международный институт стратегических исследований (IISS) сообщил, что запасы стратегических крылатых ракет Х-101 почти достигли критического предела.

27 августа 2022 года Скибицкий заявил, что в России осталось не более 45 % ракет от довоенных запасов.

9 сентября 2022 года он также сообщил, что у РФ имеется около 7 тысяч старых ракет С-300, запаса которых может хватить примерно на три года.

14 октября 2022 года тогдашний министр обороны Алексей Резников опубликовал инфографику, согласно которой на вооружении России оставалось 609 высокоточных ракет различных типов.

22 ноября 2022 года секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что по состоянию на 15 ноября у России есть ресурс для еще трех-четырех массированных ракетных атак.

6 декабря 2022 года начальник ГУР Кирилл Буданов сообщил, что запасов российских ракет хватит лишь на несколько масштабных ударов.

12 декабря 2022 года Вадим Скибицкий заявил, что Россия сможет осуществить ещё три-пять волн ракетных атак при условии использования в каждой из них по 80–90 ракет.

19 декабря 2022 года Алексей Данилов оценил, что имеющихся запасов России хватит ещё на две-четыре крупные ракетные атаки.

Напомним, что в конце 2025 года Алексей Арестович заявил, что Дональд Трамп якобы планирует завершить войну в Украине "в ближайшие дни", после чего сосредоточиться на других международных вызовах. Его слова вызвали скептическую реакцию украинцев, которые вспомнили предыдущие прогнозы Арестовича в начале полномасштабного вторжения о якобы завершении войны через "2–3 недели".

Кроме того, Фокус писал, что Алексей Арестович заявил о возможном вводе иностранного военного контингента в Украину не для противодействия России, а якобы для стабилизации ситуации внутри страны и проведения выборов. По его словам, такие силы могут понадобиться из-за возможных внутренних беспорядков после окончания войны.