"Опять 2-3 недели": Арестович заговорил о конце войны и вызвал шквал насмешек в сети

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович озвучил версию, по которой президент США Дональд Трамп якобы стремится к скорейшему завершению войны в Украине. По его мнению, это связано с намерением Вашингтона сосредоточиться на других внешнеполитических вызовах.

Как отметил Арестович в своем Telegram-канале 19 декабря, возможное прекращение боевых действий в Украине он рассматривает как составляющую более широкой стратегии Дональда Трампа. По его словам, для Соединенных Штатов сейчас ключевым направлением является глобальное противостояние с Китаем, а украинский фронт в этой логике отходит на второй план.

"В планах Трампа — закончить войну в Украине в течение ближайших дней, после чего перейти на Венесуэлу", — говорится в заметке.

Арестович считает, что американская администрация якобы заинтересована в быстром урегулировании войны, чтобы освободить ресурсы для действий в Западном полушарии и Индо-Тихоокеанском регионе. Он также предположил, что Россия может быть готова к определенным компромиссам из-за экономического давления и возможных перспектив смягчения санкций.

Відео дня

В то же время бывший советник ОП отметил, что для Кремля критически важным остается вопрос полного контроля над Донецкой областью. Без этого, по его словам, российские власти не смогут объяснить собственному населению цели и последствия войны, поэтому Москва будет пытаться достичь этого любыми способами.

Также Арестович заявил, что утверждения о якобы содействии Дональда Трампа интересам России являются безосновательными, поскольку США, по его оценке, действуют исключительно с позиции собственной выгоды. Он добавил, что международная политика является сложным процессом, в котором одновременно пересекаются интересы многих государств.

Как сообщает издание "Телеграф", реакция украинцев на заявления Арестовича оказалась преимущественно скептической. Пользователи в соцсетях вспоминают его прогнозы в начале полномасштабного вторжения, когда также звучали утверждения о скором завершении войны за "две-три недели", которые впоследствии так и не оправдались.

В комментариях пользователи иронизируют, что Арестович повторяет одни и те же сценарии, отмечают, что подобные планы не согласовывались с позицией Кремля, а также вспоминают обещания о "завершении войны за 24 часа". Часть пользователей выражает опасения, что такие прогнозы могут предшествовать обострению ситуации, не исключая и худших сценариев.

Также издание напомнило, что обещания Арестовича о скором завершении тяжелой фазы войны со временем превратились в интернет-мемы. Некоторые пользователи убеждены, что его заявления скорее свидетельствуют о том, чего точно не стоит ожидать, и призывают относиться к подобным прогнозам критически. В то же время среди комментаторов нашлись и те, кто допускает, что нынешние события могут действительно приближать определенные изменения. Они отмечают, что в начале полномасштабного вторжения обстоятельства были другими, а нынешние процессы могут иметь другое развитие.

Комментарии под публикацией Алексея Арестовича Фото: Телеграф Комментарии под публикацией Алексея Арестовича Фото: Телеграф Комментарии под публикацией Алексея Арестовича Фото: Телеграф

Стоит отметить, что сейчас комментарии под сообщениями Алексея Арестовича в его телеграмм-канале закрыты.

Ранее, бывший советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович в интервью российской журналистке Ксении Собчак заявил, что готов к поиску формулы мира, которая не будет предусматривать юридического признания оккупированных территорий, но позволит остановить боевые действия и начать процесс примирения.

Однако после того, как в России Арестовича объявили в международный розыск, его позиция изменилась и он отметил, что теперь "ни о каких 4 областях и речи быть не может".