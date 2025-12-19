"Знову 2-3 тижні": Арестович заговорив про кінець війни та викликав шквал глузування в мережі

Колишній радник Офісу президента Олексій Арестович озвучив версію, за якою президент США Дональд Трамп нібито прагне якнайшвидшого завершення війни в Україні. На його думку, це пов’язано з наміром Вашингтона зосередитися на інших зовнішньополітичних викликах.

Як зазначив Арестович у своєму Telegram-каналі 19 грудня, можливе припинення бойових дій в Україні він розглядає як складник ширшої стратегії Дональда Трампа. За його словами, для Сполучених Штатів нині ключовим напрямом є глобальне протистояння з Китаєм, а український фронт у цій логіці відходить на другий план.

"У планах Трампа — закінчити війну в Україні протягом найближчих днів, після чого перейти на Венесуелу", — йдеться в дописі.

Арестович вважає, що американська адміністрація нібито зацікавлена у швидкому врегулюванні війни, щоб звільнити ресурси для дій у Західній півкулі та Індо-Тихоокеанському регіоні. Він також припустив, що Росія може бути готовою до певних компромісів через економічний тиск і можливі перспективи пом’якшення санкцій.

Водночас колишній радник ОП наголосив, що для Кремля критично важливим залишається питання повного контролю над Донецькою областю. Без цього, за його словами, російська влада не зможе пояснити власному населенню цілі та наслідки війни, тому Москва намагатиметься досягти цього будь-якими способами.

Також Арестович заявив, що твердження про нібито сприяння Дональда Трампа інтересам Росії є безпідставними, оскільки США, за його оцінкою, діють виключно з позиції власної вигоди. Він додав, що міжнародна політика є складним процесом, у якому одночасно перетинаються інтереси багатьох держав.

Як повідомляє видання "Телеграф", реакція українців на заяви Арестовича виявилася переважно скептичною. Користувачі в соцмережах згадують його прогнози на початку повномасштабного вторгнення, коли також лунали твердження про швидке завершення війни за "два-три тижні", які згодом так і не справдилися.

У коментарях дописувачі іронізують, що Арестович повторює одні й ті самі сценарії, наголошують, що подібні плани не узгоджувалися з позицією Кремля, а також згадують обіцянки про "завершення війни за 24 години". Частина користувачів висловлює побоювання, що такі прогнози можуть передувати загостренню ситуації, не виключаючи й найгірших сценаріїв.

Також видання нагадало, що обіцянки Арестовича про швидке завершення найважчої фази війни з часом перетворилися на інтернет-меми. Деякі користувачі переконані, що його заяви радше свідчать про те, чого точно не варто очікувати, і закликають ставитися до подібних прогнозів критично. Водночас серед коментаторів знайшлися й ті, хто допускає, що нинішні події можуть справді наближати певні зміни. Вони зазначають, що на початку повномасштабного вторгнення обставини були іншими, а нинішні процеси можуть мати інший розвиток.

Коментарі під публікацією Олексія Арестовича Фото: Телеграф

Варто зазначити, що наразі коментарі під дописами Олексія Арестовича у його телеграм-каналі закриті.

Раніше, колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович в інтерв’ю російській журналістці Ксенії Собчак заявив, що готовий до пошуку формули миру, яка не передбачатиме юридичного визнання окупованих територій, але дозволить зупинити бойові дії та розпочати процес примирення.

Однак після того, як у Росії Арестовича оголосили у міжнародний розшук, його позиція змінилася і він зауважив, що тепер "ні про які 4 області й мови бути не може".