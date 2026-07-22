"Був змушений": Арестович пояснив свої гучні слова про "2–3 залпи" ракет РФ у 2022 році

Арестович заявив, що був "змушений" говорити про швидке вичерпання ракет РФ на початку великої війни, оскільки тоді підтримував офіційну комунікацію української влади. За його словами, він не міг публічно суперечити заявам державних спікерів, хоча згодом саме його слова найбільше запам'яталися суспільству.

На своїй сторінці у Telegram колишній радник Офісу Президента України Олексій Арестович розповів, що на початку повномасштабного вторгнення був змушений підтримувати офіційну позицію української влади щодо оцінки запасів російських ракет.

За словами Арестовича, коли він заявив, що Росії вистачить ракет лише на "два-три залпи", то зробив це не з власної ініціативи. Він стверджує, що був змушений "обтічно" підтримати заяви інших офіційних спікерів, які першими озвучили подібні оцінки.

Колишній радник ОП пояснив, що в березні 2022 року, перебуваючи на державній посаді, не міг допустити публічного розходження в комунікації на найвищому державному рівні.

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Водночас Арестович зазначив, що саме його слова про "два-три залпи" найбільше запам'яталися українцям. При цьому він згадав інший епізод — свою заяву щодо трагедії у Дніпрі, після якої, за його словами, жоден із представників влади його не підтримав. Саме тоді, як стверджує Арестович, він зробив для себе певні висновки щодо "єдності" та взаємної підтримки.

Також Арестович опублікував інфографіку, в якій зібрав публічні заяви українських посадовців, міжнародних експертів та західних джерел про скорочення запасів російських ракет упродовж 2022 року.

Хто ще говорив про виснаження ракетного арсеналу РФ Фото: Telegram

Зокрема, він навів такі приклади:

24 березня 2022 року джерела американських ЗМІ в Пентагоні повідомляли, що Росія вже використала понад 50% своїх крилатих і балістичних ракет.

24 квітня 2022 року журналіст-розслідувач Bellingcat Крісто Грозєв заявив, що РФ має менше ніж 30% запасів високоточних ракет, хоча частково може поповнювати їх завдяки власному виробництву.

27 квітня 2022 року заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що запаси російських ракет скоротилися більш ніж удвічі.

25 травня 2022 року заступник начальника ГУР Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія має понад 40% запасів високоточної зброї, однак вони поступово вичерпуються.

12 липня 2022 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) повідомив, що запаси стратегічних крилатих ракет Х-101 майже досягли критичної межі.

27 серпня 2022 року Скібіцький заявив, що в Росії залишилося не більше 45% ракет від довоєнних запасів.

9 вересня 2022 року він також повідомив, що РФ має близько 7 тисяч старих ракет С-300, запасу яких може вистачити приблизно на три роки.

14 жовтня 2022 року тодішній міністр оборони Олексій Резніков опублікував інфографіку, згідно з якою на озброєнні Росії залишалося 609 високоточних ракет різних типів.

22 листопада 2022 року секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що станом на 15 листопада Росія має ресурс для ще трьох-чотирьох масованих ракетних атак.

6 грудня 2022 року начальник ГУР Кирило Буданов повідомив, що запасів російських ракет вистачить лише на кілька масштабних ударів.

12 грудня 2022 року Вадим Скібіцький заявив, що Росія зможе здійснити ще три-п'ять хвиль ракетних атак за умови використання в кожній із них по 80–90 ракет.

19 грудня 2022 року Олексій Данілов оцінив, що наявних запасів Росії вистачить ще на дві-чотири великі ракетні атаки.

Нагадаємо, що наприкінці 2025 року Олексій Арестович заявив, що Дональд Трамп нібито планує завершити війну в Україні "протягом найближчих днів", після чого зосередитися на інших міжнародних викликах. Його слова викликали скептичну реакцію українців, які згадали попередні прогнози Арестовича на початку повномасштабного вторгнення про нібито завершення війни за "2–3 тижні".

Крім того, Фокус писав, що Олексій Арестович заявив про можливе введення іноземного військового контингенту в Україну не для протидії Росії, а нібито для стабілізації ситуації всередині країни та проведення виборів. За його словами, такі сили можуть знадобитися через можливі внутрішні заворушення після завершення війни.