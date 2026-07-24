Ермак обсуждал Федорова с гадалкой "Вероникой Фэншуй": "УП" опубликовала переписку

Как выяснили журналисты, бывший глава Офиса президента Андрей Ермак в 2025 году советовался с гадалкой Вероникой Аникиевич, известной также как "Вероника Фэншуй", стоит ли рекомендовать Михаила Федорова на должность главы ОП.

В 2025 году Андрей Ермак и председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия выступали против назначения Михаила Федорова на пост главы Офиса президента. Тогда вакансия освободилась после обысков и отставки самого Ермака, сообщает "Украинская правда".

Несколько источников УП, близких к Офису президента, сообщают, что Федоров успел даже сформулировать концепцию преобразования ОП из источника неограниченной власти в источник реформ. Впрочем, Владимир Зеленский в итоге назначил его министром обороны.

Интересно, что Арахамия, как говорят инсайдеры в политических кругах, выступал против Михаила Федорова, поскольку не хотел усиливать влияние и без того слишком доверенного и неспособного к переговорам человека в окружении президента.

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"Он станет слишком влиятельным", — процитировал Арахамию один из влиятельных политических деятелей.

А Ермак в декабре 2025 года не хотел продвигать Федорова на свою прежнюю должность из-за рейтинга и выборов. Такие выводы можно сделать из фрагмента переписки Ермака с Вероникой Феншуй, который попал в распоряжение журналистов.

Андрей Ермак беседовал с гадалкой о Федорове Фото: Украинская правда Андрей Ермак беседовал с гадалкой о Федорове Фото: Украинская правда

Из скриншотов видно, что Андрей Ермак советовался, как ему поступить, ведь президент Владимир Зеленский, которого Ермак в переписке называет "другом", хочет назначить Федорова главой ОП.

Собеседница советует намекнуть Зеленскому, что он "готовит себе замену", а "замена" в итоге "подставит" его. И тогда "друг" разозлится, и эта идея "застрянет у него в голове".

Вероника даже советовалась с некой Наташей, и они вместе советуют общаться с "другом" так, чтобы вызвать "эффект шока" и "холодный душ".

Напомним, 28 ноября 2025 года Зеленский освободил от занимаемой должности главу Офиса президента Андрея Ермака. До этого, 11 мая 2026 года Ермаку было предъявлено подозрение по делу о легализации 460 млн гривен во время строительства элитного коттеджного городка "Династия" в Козине Киевской области. По данным следствия, средства на строительство могли поступать, в частности, от коррупционных схем в "Энергоатоме".

В ходе судебных заседаний выяснилось, что Ермак советовался по поводу назначений на государственные должности с гадалкой, которая значилась у него в контактах как "Вероника Фэншуй Офис". В частности, он отправлял ей данные о дате рождения кандидатов и просил совета. Впоследствии выяснилось, что за этим именем скрывается консультант по астрологии Вероника Аникиевич.

Фокус сообщал, что во время заседания ВАКС прокурор САП Валентина Гребенюк заявила о переписке бывшего главы ОП Андрея Ермака с контактом "Вероника Фэншуй Офис".