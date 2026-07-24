Єрмак обговорював Федорова із ворожкою "Веронікою Феншуй": УП опублікувала переписку

Колишній голова Офісу президента Андрій Єрмак, як виявили журналісти, радився у 2025 році із ворожкою Веронікою Анікієвич, відомою також як "Вероніка Феншуй", чи варто рекомендувати Михайла Федорова головою ОП.

У 2025 році Андрій Єрмак та голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія виступали проти призначення головою Офісу президента Михайла Федорова. Тоді звільнилась вакансія після обшуків та відставки самого Єрмака, повідомляє "Українська правда".

Декілька джерел УП, наближених до Офісу президента, повідомляють, що Федоров встиг навіть прописати концепцію переформатування ОП із джерела необмеженої влади на джерело реформ. Втім Володимир Зеленський в результаті зробив його міністром оборони.

Цікаво, що Арахамія, як кажуть інсайдери у політичних колах, виступав проти Михайла Федорова тому що не хотів збільшувати вплив і без того надто довіреної і не договороспроможної особи в оточенні президента.

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"Він стане надто великим", – процитував Арахамію один із впливових політичних діячів.

А Єрмак у грудні 2025 року не хотів просувати Федорова на свою колишню посаду через рейтинг та вибори. Такі висновки можна зробити із фрагменту спілкування Єрмака з Веронікою Феншуй, який отримали журналісти.

Андрій Єрмак спілкувався про Федорова із ворожкою Фото: Українська правда Андрій Єрмак спілкувався про Федорова із ворожкою Фото: Українська правда

Зі скріншотів видно, що Андрій Єрмак радився про те, що йому робити, адже президент Володимир Зеленський, якого у листуванні Єрмак називає "другом", хоче призначити Федорова головою ОП.

Співрозмовниця радить натякати Зеленському, що він "готує собі заміну", а "заміна" в результаті його "підсидить". І тоді "друг" розлютиться і ця ідея "засяде у нього в голові".

Вероніка навіть радилась із якоюсь Наташею, і вони разом радять спілкуватись із "другом" так, щоб викликати "ефект шоку" та "холодного душу".

Нагадаємо, 28 листопада 2025 року Зеленський звільнив із займаної посади керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Перед цим, 11 травня 2026 року Єрмаку повідомили про підозру у справі про легалізацію 460 млн гривень під час будівництва елітного котеджного містечка "Династія" у Козині на Київщині. За даними слідства, кошти на будівництво могли надходити зокрема від корупційних схем в "Енергоатомі".

Під час судових засідань стало відомо, що Єрмак радився щодо призначень на держпосади із гадалкою, яка підписана у нього в контактах як "Вероніка Феншуй Офіс". Зокрема, він надсилав їй дані про день народження кандидатів і просив поради. Згодом стало відомо, що за цим підписом ховається консультантка з астрології Вероніка Анікієвич.

Фокус розповідав, що під час засідання ВАКС прокурорка САП Валентина Гребенюк заявила про листування колишнього керівника ОП Андрія Єрмака з контактом "Вероніка Феншуй Офіс".