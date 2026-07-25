За меня проголосовало бы больше: Усик оценил свои шансы на выборах (видео)

Александр Усик считает, что во время президентских выборов он получит значительную политическую поддержку со стороны украинцев. Однако спортсмен не будет "монетизировать" свою популярность.

Первый вице-президент житомирского футбольного клуба "Полесье", боксер-тяжеловес Александр Усик не исключает, что в случае его выдвижения на пост президента Украины его кандидатуру могут поддержать многие избиратели. Об этом спортсмен рассказал после матча с датским "Копенгагеном".

В пресс-службе ФК "Полесье" спросили Усика, как он относится к результатам последних опросов, согласно которым почти 6 % украинцев готовы отдать за него свой голос.

"Если бы я так считал, то, думаю, за меня проголосовало бы больше людей, но я не буду баллотироваться на пост президента Украины", — подчеркнул Александр Усик.

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Общественно-политические настроения украинцев: рейтинг Усика

Согласно данным июльского опроса социологической группы Rating, Александр Усик вошел в пятерку лидеров потенциальной президентской гонки. За спортсмена, как показывают результаты, готовы проголосовать 5,9% всех опрошенных и 6,9% респондентов, которые уже определились со своим выбором и собираются участвовать в выборах президента Украины.

Результаты опроса Фото: скриншот

Кроме того, социологи оценили уровень доверия к политикам и общественным деятелям, в том числе к Александру Усику.

Рейтинг доверия Фото: скриншот

Доверие к Александру Усику Фото: скриншот

Как оказалось, полностью или в основном доверяют спортсмену 54% опрошенных украинцев, а не доверяют — 31%. Кроме того, 15% не смогли дать конкретный ответ или заявили, что не знают этого спортсмена.

Напомним, житомирское "Полесье" сыграло вничью 3:3 с "Копенгагеном". На матче присутствовал и Александр Усик.

Ранее Фокус сообщал, что болельщики датского "Копенгагена" выразили поддержку украинским военным и всем украинцам. Они развернули баннер во время матча с житомирским "Полесьем".