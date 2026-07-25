За мене проголосувало б більше: Усик оцінив свої шанси на виборах (відео)

Олександр Усик вважає, що він матиме значну політичну підтримку українців під час виборів президента. Утім, спортсмен не "монетизуватиме" свою популярність.

Перший віцепрезидент житомирського футбольного клубу "Полісся", боксер-важковаговик Олександр Усик не виключає, що у разі його балотування на посаду президента України його кандидатуру можуть підтримати багато виборців. Про це спортсмен розповів після матчу з данським "Копенгагеном".

У пресслужбі ФК "Полісся" запитали Усика, як спортсмен відноситься до результатів останніх опитувань, згідно з якими майже 6% українців готові віддати за нього свій голос.

"Якщо б у мене була така думка, то я думаю, що за мене б більше проголосували, але я не буду балотуватися в президенти України", — підкреслив Олександр Усик.

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Суспільно-політичні настрої українців: рейтинг Усика

Згідно з даними липневого опитування соціологічної групи Rating, Олександр Усик увійшов до п'ятірки лідерів потенційної президентської гонки. За спортсмена, як стверджують результати, готові проголосувати 5,9% усіх опитаних та 6,9% респондентів, які вже визначилися зі своїм вибором та збираються брати участь у виборах президента України.

Результати опитування Фото: скріншот

Окремо соціологи оцінили й рівень довіри до політиків та громадських діячів, зокрема й Олександра Усика.

Рейтинг довіри Фото: скріншот

Довіра до Олександра Усика Фото: скріншот

Як виявилося, повністю або скоріше довіряють спортсмену 54% опитаних українців, а не довіряють — 31%. Також 15% не змогли дати конкретну відповідь або ж заявили, що не знають спортсмена.

Нагадаємо, житомирське "Полісся" зіграло внічию 3:3 з "Копенгагеном". На матчі був присутній й Олександр Усик.

Раніше Фокус повідомляв, що вболівальники данського "Копенгагена" підтримали українських військових та всіх українців. Вони вивісили банер під час матчу з житомирським "Поліссям".