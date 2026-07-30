"Я сказал им закончить войну": Трамп сообщил, о чем говорил с Путиным и Зеленским

Президент США Дональд Трамп после встречи Зеленского и Трампа заявил, что призвал как президента Украины Владимира Зеленского, так и российского диктатора Владимира Путина положить конец войне. Также он отметил, что хорошо ладит с обоими лидерами.

Об этом он заявил во время беседы с журналистами, которую транслировал YouTube-канал Белого дома.

Комментируя встречу с Зеленским, президент США сказал, что украинский лидер "занимается своим делом", но он хотел бы, чтобы война закончилась.

"Он занимается своими делами. Я хотел бы, чтобы он положил конец войне. Это очень просто. Я хорошо лажу и с президентом Путиным, и с президентом Зеленским. Я сказал им: "Покончите с войной", — заявил Трамп.

Таким образом, Трамп заявил о необходимости положить конец войне и подтвердил, что обратился с таким призывом к Путину и Зеленскому. Также Трамп, говоря об отношениях с Путиным и Зеленским, отметил, что хорошо ладит с обоими президентами.

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Президент США также заявил, что, по его словам, в прошлом месяце в ходе войны погибли 25 000 человек, и назвал такие потери недопустимыми. При этом он не уточнил, на чем основана эта оценка.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом сообщил, что попросил США предоставить срочный "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков Patriot. По его словам, без дополнительных ракет российские удары могут уничтожить украинские электростанции до зимы, а Трамп пообещал попытаться помочь с поставками и продвижением вопроса о лицензиях на производство этих ракет в Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским в Анкаре заявил, что Вашингтон готовит передачу Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Также сообщалось, что Boeing Defense увеличила производство компонентов для ракет PAC-3 системы Patriot на 30 %. До конца года компания планирует нарастить выпуск ещё на 30 %, поскольку США и их союзники стремятся пополнить критически важные запасы средств противовоздушной обороны.