"Я сказав їм закінчити війну": Трамп повідомив про що говорив з Путіним і Зеленським

Президент США Дональд Трамп після зустрічі Зеленського і Трампа заявив, що закликав і президента України Володимира Зеленського, і російського диктатора Володимира Путіна завершити війну. Також він сказав, що добре ладнає з обома лідерами.

Про це він заявив під час спілкування з журналістами, яке транслював YouTube-канал Білого дому.

Коментуючи зустріч із Зеленським, президент США сказав, що український лідер "займається своєю справою", але він хотів би, щоб війна закінчилася.

"Він займається своєю справою. Я хотів би, щоб він поклав край війні. Це дуже просто. Я добре ладнаю і з президентом Путіним, і з президентом Зеленським. Я сказав їм: закінчіть війну", — заявив Трамп.

Таким чином, Трамп заявив про необхідність закінчити війну та підтвердив, що звернувся з таким закликом до Путіна та Зеленського. Також Трамп про відносини з Путіним та Зеленським сказав, що добре ладнає з обома президентами.

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Президент США також заявив, що, за його словами, минулого місяця у війні загинули 25 000 людей, і назвав такі втрати неприйнятними. Водночас джерело цієї оцінки він не уточнив.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський після зустрічі з Дональдом Трампом повідомив, що попросив США надати терміновий "зимовий пакет" із 300 ракет-перехоплювачів Patriot. За його словами, без додаткових ракет російські удари можуть знищити українські електростанції до зими, а Трамп пообіцяв спробувати допомогти з постачанням і просуванням питання ліцензій на виробництво цих ракет в Україні.

Раніше президент США Дональд Трамп перед зустріччю з Володимиром Зеленським в Анкарі заявив, що Вашингтон готує передачу Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Також повідомлялося, що Boeing Defense збільшила виробництво компонентів для ракет PAC-3 до Patriot на 30%. До кінця року компанія планує наростити випуск ще на 30%, оскільки США та їхні союзники прагнуть поповнити критично важливі запаси засобів протиповітряної оборони.