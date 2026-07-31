"Против выборов во время войны": Билецкий раскрыл Лумер, планирует ли он баллотироваться в президенты

Командующий Третьим армейским корпусом бригадный генерал Андрей Билецкий заявил, что выступает против проведения каких-либо выборов, пока продолжается война.

Андрей Билецкий дал интервью американской блогерше Лоре Лумер, близкой к президенту США Дональду Трампу, в котором она поинтересовалась, связывает ли командир своё будущее с политикой. Интервью вышло на YouTube-канале Третьего армейского корпуса вечером 30 июля.

В ходе беседы блогерша оценила достижения и авторитет Билецкого в Украине, заявив, что у него немало сторонников. В связи с этим Лумер поинтересовалась, мог ли бы когда-нибудь, во время войны или после её окончания, боевой командир выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах в Украине.

"Во-первых, я против любых выборов во время войны. Украинское общество, как и американское, достаточно поляризовано, и это может серьезно сказаться на нашей обороноспособности", — ответил Билецкий.

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Интервью Андрея Билецкого с Лорой Лумер

Продолжая, Андрей Билецкий отметил, что пока продолжается российско-украинская война, он останется военнослужащим. Свой дальнейший путь и место в государстве он будет выбирать тогда, когда закончатся боевые действия.

"Когда война закончится, тогда и будем решать, что делать дальше. Но, безусловно, хочется, чтобы наша страна стала лучше, уважаемее и богаче, ведь это — наш общий долг перед теми, кто погиб", — пояснил командир.

Кроме того, в ходе интервью Билецкий рассказал Лумер о своём пути в украинской армии, опроверг мифы российской пропаганды и рассказал о своих бойцах.

Стоит отметить, что недавние результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" (Rating Group), проведенного 20–21 июля этого года, показали, что в тройку лидеров в первом туре гипотетических выборов президента Украины входят действующий президент Владимир Зеленский (22,3%), бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный (14,9%) и бывший министр обороны Михаил Федоров (13,4%). 2,3% опрошенных гипотетически проголосовали бы за Андрея Билецкого.

Напомним, 30 июля Лора Лумер поделилась впечатлениями после встречи с заместителем главы Национальной полиции Украины, заявив, что США "есть чему поучиться".

Кроме того, 28 июля Лора Лумер посетила завод по производству дронов-перехватчиков P1-SUN.