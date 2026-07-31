"Проти виборів під час війни": Білецький розкрив Лумер, чи планує йти у президенти

Командир Третього армійського корпусу бригадний генерал Андрій Білецький заявив, що виступає проти проведення будь-яких виборів, допоки триває війна.

Андрій Білецький дав інтерв'ю американській блогерці Лорі Лумер, наближеній до президента США Дональда Трампа, в якому вона поцікавилася, чи пов'язує командир своє майбутнє з політикою. Інтерв'ю вийшло на YouTube-каналі Третього армійського корпусу увечері 30 липня.

Під час розмови блогерка оцінила здобутки та авторитет Білецького в Україні, заявивши, що у нього є чимало прихильників. У зв'язку з цим Лумер поцікавилася, чи міг би коли-небудь, під час війни чи після її завершення, бойовий командир подати свою кандидатуру на президентських виборах в Україні.

"По-перше, я проти будь-яких виборів під час війни. Українське суспільство, як і американське, досить поляризоване, і це може серйозно відбитися на нашій обороноздатності", — відповів Білецький.

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Інтерв'ю Андрія Білецького Лорі Лумер

Продовжуючи, Андрій Білецький зазначив, що допоки триває російсько-українська війна, він залишиться військовослужбовцем. Свій подальший шлях та місце у державі він буде обирати тоді, коли закінчаться бойові дії.

"Коли війна закінчиться, тоді й будемо вирішувати, що робити далі. Але безумовно хочеться, щоб наша країна стала кращою, поважанішою та багатшою, бо це — наш спільний борг перед тими, хто загинув", — пояснив командир.

Окрім цього, під час інтерв'ю Білецький розповів Лумер, яким був його шлях в українському війську, спростував міфи російської пропаганди та розповів про своїх бійців.

Варто зауважити, що нещодавні результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг" (Rating Group), проведеного 20-21 липня цього року, продемонстрували, що до трійки лідерів у першому турі гіпотетичних виборів президента України входять чинний лідер Володимир Зеленський (22,3%), ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (14,9%) і колишній міністр оборони Михайло Федоров (13,4%). 2,3% опитаних гіпотетично проголосували б за Андрія Білецького.

Нагадаємо, 30 липня Лора Лумер поділилася враженнями після зустрічі із заступником голови Національної поліції України, заявивши, що США "є чому повчитися".

Також 28 липня Лора Лумер побувала на заводі з виробництва дронів-перехоплювачів P1-SUN.