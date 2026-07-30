"США є чому повчитися": Лумер поділилася враженнями після зустрічі із заступником голови Нацполіції

Американська ультраправа блогерка та прихильниця президента США Дональда Трампа Лора Лумер повідомила про зустріч із заступником голови Національної поліції України Андрієм Небитовим. Після неї вона зрозуміла, що війна Росії проти України триває не лише на передовій, а й у тилу.

Про це Лора Лумер написала на своїй сторінці в соцмережі X, де поділилася враженнями від поїздки до України та розповіла про нову для неї зустріч.

За словами блогерки, окрім розмови з керівництвом Нацполіції, вона побувала у центрі підготовки службових собак, а також мала змогу побачити, як їх тренують.

"Я відвідала центр підготовки службових собак Національної поліції України, де тренують службових і патрульних собак. Це був неймовірний досвід. Як людина, яка любить тварин, я із захопленням познайомилася з цими дивовижними собаками, які щодня допомагають рятувати людські життя", — написала блогерка.

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У своєму дописі Лумер наголосила, що в США багато людей сприймають війну в Україні виключно як бойові дії на лінії фронту. Водночас, за її словами, Росія щодня намагається розхитати ситуацію і далеко від передової — через диверсійні операції, вербування агентів, підпали, інформаційні кампанії та інші інструменти гібридної війни.

І саме боротьба з такими загрозами є одним із головних напрямків роботи Національної поліції України. За її словами, правоохоронці виявляють російських агентів і диверсантів, збирають докази воєнних злочинів для майбутніх судових процесів, а також першими прибувають на місця російських ударів, щоб допомогти постраждалим.

Окремо Лумер звернула увагу на тактику так званих повторних або "подвійних" ударів, яку, за її словами, використовують російські війська. Вона пояснила, що після першої атаки на місце одразу прибувають рятувальники, поліцейські, медики та пожежники, однак Росія нерідко завдає повторного удару саме тоді, коли триває рятувальна операція.

"І що робить Росія? Вони наносять другий удар, щоб убити перших реагувальників. Це воєнний злочин, і це відбувається постійно. Стратегія Росії — вбивати українців, які з’являються, щоб рятувати життя", — йдеться в її дописі.

Крім того, за її висновками з цієї зустрічі, досвід України може бути корисним і для Сполучених Штатів. Зокрема, як вона дізналася, українські правоохоронці вже сьогодні фактично створюють модель протидії сучасним гібридним загрозам, коли війна ведеться не лише на полі бою, а й усередині держави.

Під час безпосередньої зустрічі з Андрієм Небитовим Лумер дізналася також про українське законодавство щодо протидії нацизму та антисемітизму.

"Іншими словами, Україна робить більше для боротьби з юдофобією та нацизмом, ніж Сполучені Штати. В Україні, якщо ти нацист, тебе заарештують і ув'язнять. У США ж, якщо ти нацист, можеш отримати вигідний контракт на подкаст, а можливо, навіть запрошення зустрічатися та товаришувати з впливовими політиками. Звучить знайомо? Це ще один приклад того, як в Україні спростовують російську брехню", — додала вона.

Раніше Фокус писав, що американська блогерка та прихильниця Дональда Трампа Лора Лумер приїхала до України, щоб на власні очі побачити наслідки російської агресії. Після поїздки вона заявила, що раніше вірила російській пропаганді, однак, побачивши наслідки війни та докази воєнних злочинів РФ, змінила свою позицію.

Крім того, Лора Лумер заявила, що її родина має коріння з України. Зокрема, мова йде про родичів її тата, які емігрували до США з Києва.