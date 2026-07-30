"США есть чему поучиться": Лумер поделилась впечатлениями после встречи с заместителем главы Нацполиции

Американская ультраправая блогерша и сторонница президента США Дональда Трампа Лора Лумер сообщила о встрече с заместителем главы Национальной полиции Украины Андреем Небитовым. После нее она поняла, что война России против Украины продолжается не только на передовой, но и в тылу.

Об этом Лора Лумер написала на своей странице в социальной сети X, где поделилась впечатлениями от поездки в Украину и рассказала о новой для неё встрече.

По словам блогерши, помимо беседы с руководством Нацполиции, она побывала в центре подготовки служебных собак, а также смогла увидеть, как их тренируют.

"Я побывала в центре подготовки служебных собак Национальной полиции Украины, где тренируют служебных и патрульных собак. Это был невероятный опыт. Как человек, любящий животных, я с восторгом познакомилась с этими удивительными собаками, которые каждый день помогают спасать человеческие жизни", — написала блогерша.

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В своём посте Лумер подчеркнула, что в США многие люди воспринимают войну в Украине исключительно как боевые действия на линии фронта. В то же время, по её словам, Россия ежедневно пытается дестабилизировать ситуацию и вдали от передовой — посредством диверсионных операций, вербовки агентов, поджогов, информационных кампаний и других инструментов гибридной войны.

И именно борьба с такими угрозами является одним из главных направлений работы Национальной полиции Украины. По её словам, правоохранители выявляют российских агентов и диверсантов, собирают доказательства военных преступлений для будущих судебных процессов, а также первыми прибывают на места российских ударов, чтобы помочь пострадавшим.

Отдельно Лумер обратила внимание на тактику так называемых повторных или "двойных" ударов, которую, по её словам, применяют российские войска. Она пояснила, что после первой атаки на место сразу прибывают спасатели, полицейские, медики и пожарные, однако Россия нередко наносит повторный удар именно в тот момент, когда продолжается спасательная операция.

"И что делает Россия? Они наносят второй удар, чтобы убить сотрудников служб экстренного реагирования. Это военное преступление, и это происходит постоянно. Стратегия России — убивать украинцев, которые приходят на помощь, чтобы спасать жизни", — говорится в её посте.

Кроме того, судя по её выводам по итогам этой встречи, опыт Украины может оказаться полезным и для Соединённых Штатов. В частности, как она узнала, украинские правоохранители уже сегодня фактически создают модель противодействия современным гибридным угрозам, когда война ведется не только на поле боя, но и внутри государства.

Во время личной встречи с Андреем Небытовым Лумер также узнала об украинском законодательстве, касающемся противодействия нацизму и антисемитизму.

"Другими словами, Украина делает больше для борьбы с антисемитизмом и нацизмом, чем Соединенные Штаты. В Украине, если ты нацист, тебя арестуют и посадят в тюрьму. В США же, если ты нацист, можешь получить выгодный контракт на подкаст, а возможно, даже приглашение встречаться и дружить с влиятельными политиками. Звучит знакомо? Это еще один пример того, как в Украине опровергают российскую ложь", — добавила она.

Ранее Фокус писал, что американская блогерша и сторонница Дональда Трампа Лора Лумер приехала в Украину, чтобы воочию увидеть последствия российской агрессии. После поездки она заявила, что раньше верила российской пропаганде, однако, увидев последствия войны и доказательства военных преступлений РФ, изменила свою позицию.

Кроме того, Лора Лумер заявила, что у её семьи есть украинские корни. В частности, речь идёт о родственниках её отца, которые эмигрировали в США из Киева.