Лора Лумер побувала на виробництві P1-SUN: подарунок для Ліндсі Грема (відео)

Американська інфлюенсерка та блогерка Лора Лумер розповіла про візит на заводі з виробництва дронів-перехоплювачів P1-SUN. Один з перехоплювачів мав стати подарунком сенатору Ліндсі Грему, але після його смерті плани змінились. Які враження Лори Лумер, яку називають "улюбленою блогеркою Трампа", від українського виробництва перехоплювачів для ірано-російських "Шахедів"?

Ліндсі Грем за два дні до смерті побував на заводі компанії Skyfall, яка виготовляє перехоплювачі P1-SUN, розповіла Лора Лумер у соцмережі X (Twitter). Блогерка відвідала цей же завод і опублікувала кадри з цеху 28 липня — в день, коли у США відбувається церемонія поховання сенатора. Лумер тримала в руках дрон, призначений для збиття російсько-іранських "Шахедів", і розповіла, що Грем мав отримати в подарунок такий же виріб. Виробники не встигли вручити P1-SUN і тому вирішили відправити його у підрозділ для використання на лінії фронту.

"Skyfall повідомляє мені, що дрон було розгорнуто на честь сенатора Грема на передовій, щоб ліквідувати російські активи. Skyfall надав мені відеодокази", — ідеться у повідомленні блогерки.

Відео дня

Лумер розповіла, що компанія-виробник розгорнула для Ліндсі Грема привітання з днем народження і при цьому використала дрон P1-SUN. Один такий дрон все ж вручили сенатору, але хотіли відправити ще один такий же. Але сенатор помер 11 липня, тому вирішили використати його на фронті, що вдарити по російській цілі, пояснила вона.

"На честь зобов'язання Ліндсі стояти поруч з українським народом і протистояти авторитаризму, вони збираються розгорнути дрон на передовій, щоб його можна було використовувати для вбивства росіян. Тож спочивай з миром, сенатор Ліндсі Грем, захиснику свободи та незалежності в усьому світ", — пролунало на відео, яке з'явилось у мережі 28 липня.

Ліндсі Грем — 71-річний сенатор Республіканської партії США, який підтримував Україну та відвідав Київ у липні 2026 року. 11 липня він помер, і президент Володимир Зеленський прибув на поховання, плануючи зустрітись з президентом США Дональдом Трампом.

Блогерка Лора Лумер — деталі візиту в Україні

Зазначимо, Фокус писав про приїзд блогерки Лори Лумер в Україну та про зустрічі й інтерв'ю, які тоді відбулись. Серед інших, відбулась розмова з журналісткою Марічкою Падалко. З'ясувалось, що предки блогерки походять з Вінниці: відповідну інформацію раптово виявили у місцевих архівах.

Лумер також взяла інтерв'ю у Володимира Зеленського. Президент сказав блогерці та інфлюенсерці, що готовий підписати мирний договір з РФ у Білому домі. З'ясувалось, що Україна готова передати США свій досвід дронової війни й тому готується нова "дронова угода".

Нагадуємо, 21 липня Лора Лумер опублікувала перші заяви про візит в Україні та пояснила, що піддалась російській пропаганді.