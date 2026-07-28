Лора Лумер побывала на производстве P1-SUN: подарок для Линдси Грэма (видео)

Американская инфлюенсерка и блогерка Лора Лумер рассказала о посещении завода по производству дронов-перехватчиков P1-SUN. Один из перехватчиков должен был стать подарком сенатору Линдси Грэму, но после его смерти планы изменились. Каковы впечатления Лоры Лумер, которую называют "любимой блогеркой Трампа", от украинского производства перехватчиков для ирано-российских "Шахедов"?

Линдси Грэм за два дня до смерти побывал на заводе компании Skyfall, производящей перехватчики P1-SUN, рассказала Лора Лумер в социальной сети X (Twitter). Блогерка посетила этот же завод и опубликовала кадры из цеха 28 июля — в день, когда в США проходит церемония похорон сенатора. Лумер держала в руках дрон, предназначенный для сбивания российско-иранских "Шахедов", и рассказала, что Грэм должен был получить в подарок такое же устройство. Производители не успели вручить P1-SUN и поэтому решили отправить его в подразделение для использования на линии фронта.

"Skyfall сообщает мне, что дрон был задействован в честь сенатора Грэма на передовой с целью ликвидации российских активов. Skyfall предоставил мне видеодоказательства", — говорится в сообщении блогерши.

Відео дня

Лумер рассказала, что компания-производитель организовала для Линдси Грэма поздравление с днём рождения и при этом использовала дрон P1-SUN. Один такой дрон всё же вручили сенатору, но хотели отправить ещё один такой же. Однако сенатор скончался 11 июля, поэтому решили использовать его на фронте, чтобы нанести удар по российской цели, пояснила она.

"В честь приверженности Линдси стоять бок о бок с украинским народом и противостоять авторитаризму, они собираются развернуть дрон на передовой, чтобы его можно было использовать для уничтожения россиян. Так что упокойся с миром, сенатор Линдси Грэм, защитник свободы и независимости во всем мире", — прозвучало в видео, которое появилось в сети 28 июля.

Линдси Грэм — 71-летний сенатор от Республиканской партии США, который поддерживал Украину и посетил Киев в июле 2026 года. 11 июля он скончался, и президент Владимир Зеленский прибыл на похороны, планируя встретиться с президентом США Дональдом Трампом.

Блогерка Лора Лумер — подробности визита в Украину

Отметим, что Фокус писал о приезде блогерки Лоры Лумер в Украину, а также о встречах и интервью, которые тогда состоялись. В частности, состоялась беседа с журналисткой Маричкой Падалко. Выяснилось, что предки блогерки родом из Винницы: соответствующую информацию неожиданно обнаружили в местных архивах.

Лумер также взяла интервью у Владимира Зеленского. Президент сказал американке, что готов подписать мирный договор с РФ в Белом доме. Выяснилось, что Украина готова поделиться с США своим опытом ведения войны с использованием дронов, и поэтому готовится новое "дроновое соглашение".

Напоминаем, что 21 июля Лора Лумер опубликовала первые заявления о визите в Украину и пояснила, что поддалась российской пропаганде.