"И Зеленский, и Путин смогут заявить о победе": почему Трамп должен немедленно заняться переговорами, — NYT

У президента США Дональда Трампа есть реальная возможность закончить войну в Украине, однако благоприятный момент для возобновления активного дипломатического процесса может быстро завершиться. Между тем, конфликт между Украиной и Россией вступает в опасную фазу.

И президент Украины Владимир Зеленский, и российский диктатор Владимир Путин дали понять за последние месяцы, что стремятся к возвращению США к активному участию и интенсивным мирным переговорам для прекращения войны. Об этом пишет издание The New York Post.

Конфликт вступает в опасную фазу

Одним из ключевых аргументов немедленного возвращения США в дипломатический процесс является тот факт, что война вступает в "опасную спираль эскалации". Украина заставила россиян ощутить непосредственные последствия войны вдали от линии фронта благодаря высокоэффективным ударам по объектам вглубь территории РФ. Кремль в то время пытается успокоить население, хотя обеспокоен деморализацией общества, угрожая Киеву ответными действиями на "террористические атаки".

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Эти угрозы Кремля не ограничатся словами. Издание пишет, что РФ стремительно наращивает воздушные атаки на украинские города и критическую инфраструктуру, истощая запасы ракет-перехватчиков.

В Европе в это время нарастает беспокойство из-за возможного расширения войны, поскольку российские дроны и ракеты нарушают воздушное пространство других стран. Кремль также неоднократно угрожал ответными действиями против европейских стран за помощь Украине.

Война уже "созрела" до урегулирования

Издание пишет, что и Украина, и РФ нуждаются в скорейшем завершении конфликта. У Киева не хватает людей, чтобы мобилизовать на фронт, а затягивание войны влияет на то, вернутся ли миллионы украинцев из-за границы домой.

"Длительный конфликт будет только увеличивать расходы на восстановление, которые уже достигают сотен миллиардов долларов", — говорится в публикации.

РФ же столкнулась с собственным демографическим кризисом и нарастающими трудностями в комплектации войск.

"Экономические расходы стремительно растут и становятся все более заметными по мере торможения экономики", — пишет NYT.

Если бы война остановилась сегодня, обе стороны могли бы объявить победу

С каждым днем затягивания конфликта будущее выглядит все более мрачным, говорится в материале. Однако если бы окончание боевых действий произошло уже сейчас, каждая из сторон могла бы провозгласить о своей победе.

"Зеленский мог бы справедливо заявить, что сохранил то, что самое ценное для украинцев: их независимость, суверенитет и европейские стремления. Путин мог бы превозносить успех России в срыве усилий Запада нанести ей стратегическое поражение и в "освобождении" миллионов россиян на востоке Украины от того, что он изображает как "неонацистский режим" в Киеве", — пишет издание.

В то же время только у Вашингтона есть необходимые рычаги влияния, чтобы повлиять на ситуацию. Поэтому Трампу нужно немедленно отправлять своих посланцев в Киев, а потом — на переговоры в Москву. И хотя ожидать прорыва не стоит, однако их вмешательство будет способствовать преодолению огромной пропасти между сторонами.

Напомним, 3 августа глава ОП Кирилл Буданов в комментарии "РБК-Украина" рассказал, что будет после 40-дневного принуждения России к миру.

Также 3 августа советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в интервью DW заявил, что Зеленский предлагает РФ три формата перемирия.