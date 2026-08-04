"І Зеленський, і Путін зможуть заявити про перемогу": чому Трамп повинен негайно зайнятися переговорами, — NYT

Президент США Дональд Трамп має реальну можливість закінчити війну в Україні, однак сприятливий момент для відновлення активного дипломатичного процесу може швидко завершитися. Тим часом конфлікт між Україною та Росією вступає у небезпечну фазу.

І президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін дали зрозуміти за останні місяці, що прагнуть повернення США до активної участі і інтенсивних мирних переговорів для припинення війни. Про це пише видання The New York Post.

Конфлікт вступає у небезпечну фазу

Одним з ключових аргументів негайного повернення США до дипломатичного процесу є той факт, що війна наразі вступає у "небезпечну спіраль ескалації". Україна змусила росіян відчути безпосередні наслідки війни далеко від лінії фронту завдяки високоефективним ударам по об'єктах углиб території РФ. Кремль у той час намагається заспокоїти населення, хоча занепокоєний деморалізацією суспільства, погрожуючи Києву діями у відповідь на "терористичні атаки".

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Ці погрози Кремля не обмежаться словами. Видання пише, що РФ стрімко нарощує повітряні атаки на українські міста і критичну інфраструктуру, виснажуючи запаси ракет-перехоплювачів.

У Європі тим часом наростає занепокоєння через можливе розширення війни, оскільки російські дрони та ракети порушують повітряний простір інших країн. Кремль також неодноразово погрожував діями проти європейських країн у відповідь за допомогу Україні.

Війна вже "дозріла" до врегулювання

Видання пише, що і Україна, і РФ потребують якнайшвидшого завершення конфлікту. У Києва бракує людей, щоб мобілізувати на фронт, а затягування війни впливає на те, чи повернуться мільйони українців з-за кордону додому.

"Тривалий конфлікт лише збільшуватиме витрати на відбудову, які вже сягають сотень мільярдів доларів", — йдеться у публікації.

Натомість РФ зіштовхнулася з власною демографічною кризою та труднощами у комплектуванні війська, які наростають.

"Економічні витрати стрімко зростають і стають усе помітнішими у міру гальмування економіки", — пише NYT.

Якби війна зупинилася сьогодні, обидві сторони могли б оголосити перемогу

З кожним днем затягування конфлікту майбутнє виглядає все похмурішим, йдеться у матеріалі. Проте якби закінчення бойових дій відбулося вже зараз, кожна зі сторін могла б проголосити про власну перемогу.

"Зеленський міг би справедливо заявити, що зберіг те, що є найціннішим для українців: їхню незалежність, суверенітет і європейські прагнення. Путін міг би звеличувати успіх Росії у зриві зусиль Заходу завдати їй стратегічної поразки та в "визволенні" мільйонів росіян на сході України від того, що він змальовує як "неонацистський режим" у Києві", — пише видання.

Водночас лише Вашингтон має необхідні важелі впливу, аби вплинути на ситуацію. Через це Трампу потрібно негайно відправляти своїх посланців до Києва, а тоді — на переговори до Москви. І хоча очікувати на прорив не варто, проте їхнє втручання сприятиме подоланню величезної прірви між сторонами.

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