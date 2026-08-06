"Все любят победителей": обмен разведывательными данными между Украиной и США значительно вырос, — Politico

Отношения между США и Украиной в сфере обмена разведывательными данными в последнее время стали гораздо более тесными. Обмен разведывательными данными между странами значительно увеличился.

Этот аспект отношений между Украиной и США прошел долгий путь с момента неудачной встречи президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете Белого дома в 2025 году. Однако сейчас ситуация значительно улучшилась, и это могло помочь Киеву получить преимущество в войне против России. Об этом пишет издание Politico.

Высокопоставленный член Комитета по разведке и давний сторонник увеличения американской помощи Украине Марк Уорнер отметил в комментарии журналистам, что видит улучшение отношений в сфере обмена разведывательной информацией. И эти действия, как он отмечает, уже дали положительный эффект на поле боя для Украины.

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"Я не хочу вдаваться в подробности, но ситуация улучшилась. Это, в сочетании с, на мой взгляд, действительно разумной стратегией использования беспилотников дальнего радиуса действия, действительно улучшило положение украинцев", — отметил Ворнер.

Другие сенаторы, в частности республиканец Джон Корнин, согласились с этим утверждением.

"Все любят победителей, и, похоже, Украина изменила ход событий", — отметил он.

Другие источники добавили, что обмен разведывательной информацией между США и Украиной возобновился на прежнем высоком уровне. Джордж Баррос из Института изучения войны рассказал, что Трамп одобрил обмен разведданными для нанесения Украиной ударов по российской энергетической инфраструктуре, что было важно для создания "надлежащего механизма стимулирования", чтобы заставить Москву сесть за стол переговоров.

Джон Гербст, занимавший должность посла США в Украине, отметил, что США также выиграют от обмена разведывательными данными с Украиной. По его словам, Киев располагает значительным объемом разведывательных данных о России.

Напомним, 5 августа издание Financial Times сообщало, что Трамп отказал Зеленскому в поставке дополнительных ракет для системы Patriot.

Ранее издание The New York Times объясняло, почему Трамп должен немедленно вмешаться в переговоры между Россией и Украиной.