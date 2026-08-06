"Усі люблять переможців": обмін розвідувальними даними між Україною та США значно зріс, — Politico

Відносини між США та Україною щодо обміну розвідувальними даними останнім часом стали набагато тіснішими. Обмін розвідувальними даними між країнами суттєво зріс.

Цей аспект відносин між Україною та США пройшов тривалий шлях з моменту провальної зустрічі президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому у 2025 році. Однак зараз ситуація стала куди кращою, і це могло допомогти Києву здобути перевагу у війні проти Росії. Про це пише видання Politico.

Високопоставлений член Комітету з розвідки та давній прихильник збільшення американської допомоги Україні Марк Ворнер зауважив у коментарі журналістам, що він бачить поліпшення відносин щодо обміну розвідувальною інформацією. І ці дії, як він зазначає, вже дали позитивний ефект на полі бою для України.

Відео дня

"Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася. Це, у поєднанні з, на мою думку, справді розумною стратегією використання безпілотників далекого радіусу дії, дійсно покращило становище українців", — зазначив Ворнер.

Інші сенатори, зокрема республіканець Джон Корнін, погодилися з цим твердженням.

"Усі люблять переможців, і схоже, що Україна змінила хід подій", — зазначив він.

Інші джерела додали, що обмін розвідувальною інформацією між США та Україною відновився до попередніх максимумів. Джордж Баррос з Інституту вивчення війни розповів, Трамп схвалив обмін розвідданими для проведення Україною ударів по російській енергетичній інфраструктурі, що було важливо для створення "належного механізму стимулювання", аби змусити Москву сісти за стіл переговорів.

Джон Гербст, який обіймав посаду посла США в Україні, зазначив, що США також отримають вигоду від обміну розвідувальними даними з Україною. За його словами, Київ володіє значними розвідувальними даними про Росію.

Нагадаємо, 5 серпня видання Financial Times писало, що Трамп відмовив Зеленському у додаткових ракеттах до Patriot.

Раніше видання The New York Times пояснювало, чому Трамп негайно має втрутитися у переговори між Росією та Україною.