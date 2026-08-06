За семь лет Верховная Рада недосчиталась 71 депутата: куда исчезли избранники

За семь лет работы Верховной Рады девятого созыва досрочно сложили полномочия 71 народный депутат. Чаще всего парламентарии складывали мандаты по собственному желанию, а также покидали парламент в связи с назначением на другие государственные должности, смертью, утратой гражданства или судебными приговорами.

Об этом сообщила общественная инициатива "Голка", которая к седьмой годовщине работы парламента проанализировала кадровые изменения, ключевые голосования и деятельность Верховной Рады за этот период.

Согласно данным исследования, 50 депутатов досрочно сложили мандаты по собственному желанию. Из них 23 получили назначения в правительство, Офис президента, областные военные администрации, Конституционный Суд, Офис генерального прокурора, Фонд государственного имущества Украины, на должность омбудсмена и другие государственные должности.

Еще двоих избрали мэрами, а 24 случая отнесли к прочим причинам. В эту категорию также включили тех, кто написал личное заявление или, как Святослав Вакарчук, не вошел в фракцию после выборов. В статистике фракций и групп их не учитывали на момент утраты мандата.

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Еще 12 народных депутатов скончались или погибли, шестеро лишились мандатов в связи с лишением гражданства Украины, а трое — после вступления в силу обвинительных приговоров суда.

По словам журналистки-расследовательницы и специалистки по обработке данных издания "Голка" Оксаны Ставнийчук, большинство депутатов, добровольно сложивших мандаты, переходили на другие государственные должности.

"Представители монобольшинства чаще всего покидали Верховную Раду в связи с назначением в Кабмин", — отметила она.

Ставнойчук также привела пример последней перестановки в правительстве, после которой парламент покинули депутаты от партии "Слуга народа" Виталий Безгин и Денис Маслов, возглавившие Минрегион и Минюст.

Она также заявила, что у парламента до сих пор нет механизма для лишения полномочий депутатов от запрещенных пророссийских партий. По её словам, мандаты лишились только те парламентарии, которых лишили гражданства Украины, тогда как часть бывших представителей ОПЗЖ и других запрещённых политических сил по-прежнему остаётся в Верховной Раде.

Статистика кадровых потерь в парламенте Фото: Голка

Больше всего мандатов потеряла фракция "Слуга народа" — 31. Далее следуют "Голос" и группа "Восстановление Украины" — по пять, "Платформа за жизнь и мир" и "Европейская Солидарность" — по четыре, "Батькивщина" и "За будущее" — по три. Еще 16 депутатов, досрочно прекративших полномочия, входили в другие фракции и группы или были внефракционными.

Данные на инфографике актуальны по состоянию на 3 июля 2026 года.

Исследование основано на открытых данных, которые были систематизированы в цифровом сервисе в рамках проекта "Перезарядить страну — это в твоих силах", поддерживаемого NED. Получить доступ к цифровому сервису, где содержатся систематизированные данные, может каждый гражданин, направив письмо с просьбой о доступе на адрес ngo.holka@gmail.com.

Напомним, 16 июля Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народных депутатов от партии "Слуга народа" Виталия Безгина и Дениса Маслова. Они покинули парламент в связи с переходом в Кабинет министров: Безгин возглавил Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц, а Маслов стал министром юстиции.

14 июля Верховная Рада одобрила отставку премьер-министра Юлии Свириденко. После этого в отставку ушел весь Кабинет министров, который продолжил исполнять свои обязанности до назначения нового состава правительства.

Перед голосованием Свириденко отчиталась о работе Кабмина и заявила, что кадровые изменения необходимы для обновления правительства. По её словам, президент Владимир Зеленский считает, что отдельные направления работы исполнительной власти требуют усиления.