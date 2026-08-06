За сім років Верховна Рада недорахувалася 71 депутата: куди зникли обранці

За сім років роботи Верховної Ради дев’ятого скликання достроково припинив повноваження 71 народний депутат. Найчастіше парламентарі складали мандати за власним бажанням, а також залишали парламент через призначення на інші державні посади, смерть, втрату громадянства або вироки суду.

Про це повідомили у громадській ініціативі "Голка", яка до сьомої річниці роботи парламенту проаналізувала кадрові зміни, ключові голосування та діяльність Верховної Ради за цей період.

За даними дослідження, 50 депутатів достроково склали мандати за власною волею. Із них 23 отримали призначення до уряду, Офісу президента, обласних військових адміністрацій, Конституційного Суду, Офісу Генерального прокурора, Фонду державного майна України, на посаду омбудсмена та інші державні посади.

Ще двох обрали міськими головами, а 24 випадки віднесли до інших причин. До цієї категорії також включили тих, хто написав особисту заяву або, як Святослав Вакарчук, не увійшов до фракції після балотування. У статистиці фракцій і груп їх не враховували на момент втрати мандата.

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Ще 12 народних депутатів померли або загинули, шестеро втратили мандати через припинення громадянства України, а троє — після набрання законної сили обвинувальними вироками суду.

За словами дослідницької журналістки та інженерки даних "Голки" Оксани Ставнійчук, більшість депутатів, які добровільно склали мандати, переходили працювати на інші державні посади.

"Представники монобільшості найчастіше залишали Верховну Раду через призначення до Кабміну", — зазначила вона.

Ставнійчук також навела приклад останнього урядового перезавантаження, після якого парламент залишили депутати "Слуги народу" Віталій Безгін і Денис Маслов, які очолили Мінрегіон і Мін'юст.

Вона також заявила, що парламент досі не має механізму для припинення повноважень депутатів від заборонених проросійських партій. За її словами, мандати втратили лише ті парламентарі, яких позбавили громадянства України, тоді як частина колишніх представників ОПЗЖ та інших заборонених політичних сил і надалі залишається у Верховній Раді.

Статистика кадрових втрат парламенту Фото: Голка

Найбільше мандатів втратила фракція "Слуга народу" — 31. Далі йдуть "Голос" і група "Відновлення України" — по п'ять, "Платформа за життя та мир" і "Європейська Солідарність" — по чотири, "Батьківщина" та "За майбутнє" — по три. Ще 16 депутатів, які достроково припинили повноваження, належали до інших фракцій і груп або були позафракційними.

Дані на інфографіці актуальні станом на 3 липня 2026 року.

Дослідження створене на основі відкритих даних, які були систематизовані у цифровому сервісі в рамках проєкту “Перезарядити країну тобі під силу”, який підтримує NED. Отримати доступ до цифрового сервісу, де містяться систематизовані дані, може кожен громадянин, направивши листа з проханням про доступ ngo.holka@gmail.com.

Нагадаємо, 16 липня Верховна Рада достроково припинила повноваження народних депутатів від "Слуги народу" Віталія Безгіна та Дениса Маслова. Вони залишили парламент у зв'язку з переходом до Кабінету Міністрів: Безгін очолив Міністерство у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб, а Маслов став міністром юстиції.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко. Після цього у відставку пішов увесь Кабінет Міністрів, який продовжив виконувати свої обов'язки до призначення нового складу уряду.

Перед голосуванням Свириденко прозвітувала про роботу Кабміну та заявила, що кадрові зміни потрібні для оновлення уряду. За її словами, президент Володимир Зеленський вважає, що окремі напрями роботи виконавчої влади потребують посилення.