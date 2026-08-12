"Жест доброй воли" или точный расчет: почему Путин впервые отпустил американского заключенного без обмена, — Sky News

Российский диктатор Владимир Путин пошёл на необычный шаг, согласившись освободить заключённого в РФ американского морского пехотинца Роберта Гилмана. Глава Кремля руководствовался соображениями, связанными с войной в Украине.

Как правило, когда Россия освобождает какого-либо американского гражданина, США в ответ освобождают какого-либо россиянина. Об этом сообщает Sky News.

Путин надеется на дипломатические уступки со стороны Вашингтона

11 августа РФ освободила бывшего морского пехотинца, находившегося в заключении с 2022 года и доведенного до кататонического состояния. В публикации говорится, что Москва редко соглашается на такие шаги, не ожидая ничего взамен. По словам неназванного американского чиновника, которого процитировало агентство Reuters, президент России освободил бывшего морского пехотинца в качестве "жеста доброй воли".

Автор публикации Sky News отмечает, что такой шаг Кремля может быть попыткой заручиться поддержкой Белого дома и в ответ получить определенные дипломатические преимущества.

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"Несложно догадаться, где Москва захочет их использовать", — пишет издание.

Увольнение Гилмана произошло в то время, когда российская война создает всё больше проблем на территории России. Атаки беспилотников вглубь территории РФ продолжают наносить ущерб российской экономике, демонстрируя военные промахи Москвы.

Несмотря на это, конца конфликта в Украине пока не видно. Трехсторонние переговоры с участием Вашингтона остались в прошлом, поскольку президент США Дональд Трамп сосредоточился на своей собственной войне с Ираном.

Кроме того, в дополнение к сложившейся для Москвы ситуации Трамп неожиданно сблизился с украинским лидером Владимиром Зеленским, говорится в публикации.

"Это совсем не та атмосфера, которая царила в это же время в прошлом году, когда Трамп расстелил красную дорожку для Путина на Аляске и, казалось, был готов заключить мирное соглашение, уступающее требованиям Кремля", — пишет автор.

Поэтому освобождение американского морпеха, которое пока что напоминает "подарок" со стороны Кремля, на самом деле может быть продуманным шагом Путина. Он надеется "завоевать" расположение Трампа и переломить ситуацию в свою пользу.

"Освобождение Гилмана — это попытка Москвы восстановить отношения и вернуть дела в нужное России русло. Это призвано представить Путина как разумного партнера, с которым Трамп может вести дела", — говорится в публикации.

Что предшествовало

7 августа агентство Reuters сообщило, что бывший морской пехотинец США Роберт Гилман, осужденный в РФ за якобы избиение полицейского, был госпитализирован в тяжелом состоянии. Правозащитники заявляли, что он подвергался пыткам и инъекциям психотропных препаратов, после чего его состояние резко ухудшилось. В связи с этим официальные лица США призвали Кремль отпустить Гилмана на родину для лечения.

11 августа агентство Reuters сообщило, что Гилмана освободили и отпустили в США. Белый дом заявил, что двустороннего обмена не было и что россияне просто вернули Гилмана семье для дальнейшего лечения.