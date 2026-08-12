"Жест доброї волі" чи точний розрахунок: чому Путін уперше віддав американського в'язня без обміну, — Sky News

Російський диктатор Володимир Путін пішов на незвичний крок, погодившись віддати ув'язненого у РФ американського морпіха Роберта Гілмана. Глава Кремля керувався мотивами, пов'язаними з війною в Україні.

Зазвичай, коли Росія звільняє якогось американського громадянина, США натомість звільняють якогось росіянина у відповідь. Про це пише Sky News.

Путін сподівається на дипломатичні поступки від Вашингтона

11 серпня РФ звільнила ув'язненого з 2022 року колишнього морського піхотинця, якого довели до кататонічного стану. У публікації йдеться, що Москва рідко погоджується на такі кроки, не очікуючи нічого взамін.За словами неназваного американського чиновника, якого процитувало агентство Reuters, президент Росії звільнив колишнього морського піхотинця як "жест доброї волі".

Автор публікації Sky News зазначає, що такий крок Кремля може бути спробою заручитися прихильністю Білого дому, а у відповідь отримати певні дипломатичні переваги.

Відео дня

"Неважко вгадати, де Москва захоче їх використати", — пише видання.

Звільнення Гілмана відбулося у той час, коли російська війна створює дедалі більше проблем на російській території. Атаки безпілотників углиб території РФ продовжують нищити російську економіку, демонструючи військові промахи Москви.

Попри це, кінця конфлікту в Україні досі не видно. Тристоронні переговори за участі Вашингтона залишилися у минулому, оскільки президент США Дональд Трамп зосередився на власній війні з Іраном.

Окрім того, на додачу до ситуації для Москви, Трамп несподівано зблизився з українським лідером Володимиром Зеленським, йдеться у публікації.

"Це зовсім не та атмосфера, яка була в цей час минулого року, коли Трамп розстелив червону доріжку для Путіна на Алясці та, здавалося, був готовий укласти мирну угоду, яка поступилася вимогам Кремля", — пише автор.

Тому звільнення американського морпіха, яке поки що нагадує "подарунок" з боку Кремля, насправді може бути продуманим кроком Путіна. Він сподівається "задобрити" прихильність Трампа і повернути ситуацію у свій бік.

"Звільнення Гілмана — це спроба Москви відродити відносини та повернути справи у російське русло. Це покликано представити Путіна як розумного партнера, з яким Трамп може вести бізнес", — йдеться у публікації.

Що передувало

7 серпня агентство Reuters повідомило, що колишнього морського піхотинця США Роберта Гілмана, якого засудили у РФ за нібито побиття поліціянта, госпіталізували у важкому стані. Правозахисники заявляли, що він зазнав тортур та ін'єкцій психотропних препаратів, після чого його стан сильно погіршився. Через це офіційні посадовці США закликали Кремль відпустити Гілмана на батьківщину для лікування.

11 серпня Reuters інформувало, що Гілмана звільнили та відпустили до США. Білий дім заявив, що не було двостороннього обміну і що росіяни просто повернули Гілмана родині для подальшого лікування.