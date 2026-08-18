"Культурный визит": чиновник Трампа тайно встречался с представителями Кремля

Родни Мимс Кук-младший, возглавляющий Комиссию США по изобразительным искусствам, этим летом провёл переговоры с представителями Кремля в России в ходе Петербургского международного экономического форума.

Об этом сообщило издание Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Перед поездкой Кук получил дипломатический паспорт и подробные инструкции, а в Санкт-Петербурге ему была предоставлена дипломатическая охрана.

Кук встречался с российскими чиновниками, в частности со старшим помощником Владимира Путина Антоном Кобяковым. В США надеялись, что нестандартные представители смогут помочь преодолеть дипломатический тупик, сложившийся вокруг войны России против Украины.

Кук назвал свою поездку "культурным визитом". На форуме он показывал фотографии своей "дачи" в Атланте и рассказывал о российской культуре и зданиях, которые помогал реставрировать. По его словам, встреча с российскими представителями стала для него "великим возвращением домой".

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В июне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не знает о поездке американской делегации в Санкт-Петербург. Сам Кук отказался комментировать свои встречи с российскими чиновниками, а также не ответил, просил ли его Дональд Трамп поддерживать такие контакты.

Во время сессии вопросов к Путину Кук передал ему "теплые приветствия от вашего друга, президента Трампа". Он также сказал: "У нас есть много идей для обсуждения между нашими двумя столицами на следующей неделе". Путин ответил, что "передал шайбу обратно" Трампу.

В конце своего выступления Кук упомянул о войне в Украине и призвал использовать культуру для прекращения боевых действий.

"Давайте воспользуемся музыкой как поводом для прекращения огня, положим конец этой войне и действительно закрепим договор", — сказал он.

Родни Мимс Кук-младший также курирует согласование спорного проекта бального зала Дональда Трампа в Белом доме. О его роли в этом проекте ранее писало агентство Reuters.

Напомним, что во время ПМЭФ-2026 в Санкт-Петербурге Кук отказался общаться с российскими журналистами. Он стал первым за восемь лет представителем США, посетившим форум, а Марко Рубио заявлял, что не знал о его поездке.

Недавно Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить масштаб совместных военных учений США и Южной Кореи. Он объяснил это своими "очень хорошими отношениями" с лидером КНДР Ким Чен Ыном и заявил, что учения обходятся дорого и посылают Северной Корее "совершенно неуместный и враждебный сигнал".