Родні Мімс Кук-молодший, який очолює Комісію США з образотворчих мистецтв, цього літа провів переговори з представниками Кремля в Росії під час Петербурзького міжнародного економічного форуму.

Про це повідомило видання Financial Times із посиланням на людей, знайомих із ситуацією.

Перед поїздкою Кук отримав дипломатичний паспорт і детальні інструктажі, а в Санкт-Петербурзі йому надали дипломатичну охорону.

Кук зустрічався з російськими посадовцями, зокрема зі старшим помічником Володимира Путіна Антоном Кобяковим. У США сподівалися, що нестандартні представники можуть допомогти подолати дипломатичний тупик навколо війни Росії проти України.

Кук називав свою поїздку “культурним візитом”. На форумі він показував фотографії своєї “дачі” в Атланті та розповідав про російську культуру й будівлі, які допомагав реставрувати. За його словами, зустріч із російськими представниками стала для нього “великим поверненням додому”.

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У червні держсекретар США Марко Рубіо заявив, що не знає про поїздку американської делегації до Санкт-Петербурга. Сам Кук відмовився коментувати свої зустрічі з російськими посадовцями, а також не відповів, чи просив його Дональд Трамп проводити такі контакти.

Під час сесії запитань до Путіна Кук передав йому “велике привітання від вашого друга, президента Трампа”. Він також сказав: “У нас є багато ідей для обговорення між нашими двома столицями наступного тижня”. Путін відповів, що”передав шайбу назад” Трампу.

Наприкінці свого виступу Кук згадав про війну в Україні та закликав використати культуру для припинення бойових дій.

“Давайте використаємо музику як привід для припинення вогню, завершимо цю війну і справді закріпимо договір”, — сказав він.

Родні Мімс Кук-молодший також курує погодження спірного проєкту бального залу Дональда Трампа в Білому домі. Про його роль у цьому проєкті раніше писало Reuters.

Нагадаємо, під час ПМЕФ-2026 у Санкт-Петербурзі Кук відмовився спілкуватися з російськими журналістами. Він став першим за вісім років представником США, який відвідав форум, а Марко Рубіо заявляв, що не знав про його поїздку.

Нещодавно Дональд Трамп доручив Пентагону суттєво скоротити масштаб спільних військових навчань США та Південної Кореї. Він пояснив це своїми “дуже добрими відносинами” з лідером КНДР Кім Чен Ином і заявив, що навчання є дорогими та надсилають Північній Кореї “цілком недоречний і ворожий сигнал”.