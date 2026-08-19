Дальнобойные удары, ПВО и отказ от иллюзий: Подоляк назвал основные пути прекращения войны

Украина продолжает наращивать наступательные действия на территории России и готовится к появлению собственной баллистической ракеты. Однако Кремль не демонстрирует никаких признаков готовности к окончанию войны.

В настоящее время существует три ключевых фактора для прекращения боевых действий: удары на большие расстояния, защита украинского неба от российского террора и отказ от "заигрываний" с Кремлем. Об этом в комментарии "24 Каналу" рассказал советник Офиса президента Михаил Подоляк.

По словам чиновника, для прекращения боевых действий нужно "не сидеть на двух стульях": страны или лица не могут продолжать вести дела с Россией и при этом призывать Кремль остановить войну. Тогда враг понимает, что эти страны или лица зависят от него, и поэтому будет игнорировать подобные призывы.

Подоляк также назвал три ключевых фактора для завершения боевых действий. Прежде всего — защита украинского неба с помощью противоракетных систем, поскольку РФ продолжает наносить удары по мирному населению. Во-вторых, необходимо уничтожать военные предприятия в РФ, в частности заводы, где производят ракеты. В-третьих, уничтожить пусковые установки россиян, расположенные вдоль границы. При обеспечении таких условий РФ столкнется с застоем на линии фронта и значительным количеством погибших военнослужащих. Однако самое главное — то, что Кремлю нечего будет "продать" своему населению.

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"Остановить войну можно тремя способами. Во-первых — обеспечить воздушную оборону Украины. Во-вторых — увеличить масштаб ударов: не 600 дронов, а столько же "плюс" 100 ракет по территории РФ. Третье — перестать заигрывать с Лавровым, Путиным и говорить, что еще можно о чем-то договориться", — подчеркнул Подоляк.

По словам чиновника, пока это будет продолжаться, война будет продолжаться, поскольку РФ не добилась того, к чему стремилась с начала своей агрессии. Она будет расширяться и в дальнейшем, если РФ не получит чего-то большего, чем может добиться с помощью своих переговорщиков.

Напомним, издание The Washington Post сообщало, что у Украины есть способ остановить баллистический террор со стороны РФ.

Ранее глава Офиса президента Кирилл Буданов в интервью агентству РБК-Украина заявил, что есть шансы завершить войну до конца 2026 года.