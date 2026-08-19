Далекобійні удари, ППО та відмова від ілюзій: Подоляк назвав головні шляхи зупинення війни

Україна продовжує нарощувати атаки по території Росії і готується до появи власної балістичної ракети. Однак Кремль не демонструє жодних ознак готовності до закінчення війни.

Наразі існують три ключові чинники для завершення бойових дій: далекобійні удари, захист українського неба від російського терору і відмова від "загравання" з Кремлем. Про це у коментарі "24 Каналу" розповів радник Офісу президента Михайло Подоляк.

За словами посадовця, для припинення бойових дій потрібно "не сидіти на двох стільцях": країни чи особи не можуть продовжувати займатися бізнесом із Росією і при цьому закликати Кремль зупинити війну. Тоді ворог розуміє, що ці країни чи особи залежать від нього, і тому ігноруватимуть подібні заклики.

Подоляк також назвав три ключові чинники для фіналізації бойових дій. Передусім — захист українського неба протиракетними системами, оскільки РФ продовжує атакувати мирне населення. По-друге, потрібно знищувати військові виробництва у РФ, зокрема заводи, де виготовляють ракети. По-третє, знищити пускові установки росіян, розташовані вздовж кордону. За забезпечення таких умов РФ зіштовхнеться із застоєм по лінії фронту і значною кількістю вбитих військовослужбовців. Проте найголовніше — те, що Кремль не буде мати що "продати" своєму населенню.

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"Зупинити війну можна трьома шляхами. Перше — захист України в повітрі. Друге — масштабування ударів: не 600 дронів, а стільки й "плюс" 100 ракет по території РФ. Третє — перестати загравати з Лавровим, Путіним і говорити, що ще можна про щось домовитись", — підкреслив Подоляк.

За словами посадовця, поки це триватиме, війна продовжуватиметься, бо РФ не отримала того, чого прагнула з початком своєї агресії. Вона буде масштабуватися й надалі, якщо РФ не отримає дещо більше, ніж може за допомогою своїх перемовників.

Нагадаємо, видання The Washington Post розповідало, що Україна має спосіб зупинити балістичний терор РФ.

Раніше глава Офісу президента Кирило Буданов в інтерв'ю агентству РБК-Україна заявив, що є шанси завершити війну до кінця 2026 року.