Евгения Хмару уволили с должности заместителя министра обороны Украины: подробности распоряжения

Премьер-министр Украины Сергей Корецкий освободил Евгения Хмару от должности заместителя министра обороны Украины. В то же время правительство отменило свое предыдущее решение о временном возложении на Хмару исполнения обязанностей министра обороны, а парламентский комитет единогласно поддержал его кандидатуру на эту должность.

Как говорится в распоряжении Кабинета министров, подписанном премьер-министром Украины Сергеем Корецким, Евгения Хмара освобождена от должности заместителя министра обороны.

Отдельным распоряжением правительство признало утратившим силу решение Кабмина от 17 июля 2026 года № 723. Этим документом на Хмару временно возлагались обязанности министра обороны Украины.

Таким образом, предварительное решение о временном исполнении Хмарой обязанностей главы Минобороны было официально отменено.

Евгения Хмару освободили от должности заместителя министра обороны Украины Фото: Скриншот Евгения Хмару освободили от должности заместителя министра обороны Украины Фото: Скриншот

В то же время народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки поддержал кандидатуру Евгения Хмары на должность министра обороны. За соответствующее решение проголосовали все 15 членов комитета.

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На данный момент сам Евгений Хмара не прокомментировал своё увольнение с должности заместителя министра обороны и ситуацию вокруг его возможного назначения.

Напомним, что 18 августа Верховная Рада получила представление президента Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары и Андрея Сибиги на должности министров обороны и иностранных дел соответственно. Уже на следующий день кандидатуры должны были рассмотреть профильные парламентские комитеты, после чего вопрос вынесут на голосование в сессионном зале.

Кроме того, Фокус сообщал, что Евгений Хмара может выйти на голосование по вопросу о назначении министром обороны уже не в качестве военнослужащего. По словам народного депутата Ярослава Железняка, все необходимые документы для его увольнения с военной службы уже подписаны.

Стоит отметить, что после увольнения Михаила Федорова Евгений Хмара с 20 июля временно возглавлял Министерство обороны Украины. До этого он руководил Центром специальных операций "А" СБУ и отвечал за операции Службы безопасности Украины на больших расстояниях.