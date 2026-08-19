Євгенія Хмару звільнили з посади заступника міністра оборони України: деталі розпорядження

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький звільнив Євгенія Хмару з посади заступника міністра оборони України. Водночас уряд скасував своє попереднє рішення про тимчасове покладення на Хмару виконання обов’язків міністра оборони, а парламентський комітет одноголосно підтримав його кандидатуру на цю посаду.

Як йдеться у розпорядженні Кабінету міністрів, яке підписав прем’єр-міністр України Сергій Корецький, Євгенія Хмару звільнено з посади заступника міністра оборони.

Окремим розпорядженням уряд визнав таким, що втратило чинність, рішення Кабміну від 17 липня 2026 року № 723. Цим документом на Хмару тимчасово покладали виконання обов’язків міністра оборони України.

Таким чином, попереднє рішення про тимчасове виконання Хмарою обов’язків очільника Міноборони офіційно скасували.

Євгена Хмару звільнили з посади заступника міністра оборони України Фото: Скриншот Євгена Хмару звільнили з посади заступника міністра оборони України Фото: Скриншот

Водночас народний депутат від партії "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав кандидатуру Євгенія Хмари на посаду міністра оборони. За відповідне рішення проголосували всі 15 членів комітету.

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Наразі сам Євген Хмара не коментував своє звільнення із посади заступника міністра оборони та ситуацію довкола його можливого призначення.

Нагадаємо, що 18 серпня Верховна Рада отримала подання президента Володимира Зеленського щодо Євгенія Хмари та Андрія Сибіги на посади міністрів оборони та закордонних справ відповідно. Вже наступного дня кандидатури мали розглянути профільні парламентські комітети, після чого питання винесуть на голосування у сесійній залі.

Також Фокус писав, що Євгеній Хмара може піти на голосування за призначення міністром оборони вже не як військовослужбовець. За даними народного депутата Ярослава Железняка, усі необхідні документи для його звільнення з військової служби вже підписані.

Варто зауважити, що після звільнення Михайла Федорова Євгеній Хмара з 20 липня тимчасово очолював Міністерство оборони України. До цього він керував Центром спеціальних операцій "А" СБУ та відповідав за далекобійні операції Служби безпеки України.