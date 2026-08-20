Выборы в Украине во время войны: Подоляк объяснил, почему голосование невозможно

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что провести выборы во время войны сейчас невозможно. По его словам, отсутствуют условия для безопасного голосования, а законодательный запрет по-прежнему действует.

Об этом он сообщил в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Он отметил, что препятствия для проведения избирательной кампании усилились.

"Россия наносит удары по центрам городов, невозможно гарантировать безопасность выборов. И предусмотренный законом запрет по-прежнему действует", — сказал Подоляк.

Он также обратил внимание на другие трудности. Часть территории Украины по-прежнему оккупирована, а миллионы граждан находятся за границей или сменили место жительства. По словам советника президента, это также затрудняет организацию голосования.

Подоляк добавил, что каждый участник политического процесса имеет право делать заявления по поводу выборов. В то же время он подчеркнул, что нынешние условия не позволяют обеспечить их безопасность.

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Напомним, в мае советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что избирательный процесс в Украине может начаться не ранее чем через три месяца после устойчивого прекращения огня. По его словам, при таких условиях выборы могли бы состояться весной 2027 года.

В то же время Подоляк подчеркнул, что речь идет именно о начале избирательных процедур, а не непосредственно о проведении голосования. Он также отметил, что весной, летом и осенью 2026 года Россия может воспользоваться "окном возможностей" для продолжения войны.

Ранее в Верховной Раде сообщали о подготовке комплексного законопроекта, который должен определить правила проведения выборов после окончания войны. Председатель парламента Руслан Стефанчук заявлял, что документ может быть вынесен на рассмотрение сессионного зала в ближайшее время.

Также ранее сообщалось, что большинство украинцев не поддерживает участие в первых послевоенных выборах граждан, которые незаконно выехали за границу во время войны и не вернулись в Украину.