Вибори в Україні під час війни: Подоляк пояснив, чому голосування неможливе

Радник президента України Михайло Подоляк заявив, що провести вибори під час війни зараз неможливо. За його словами, немає умов для безпечного голосування, а законодавча заборона досі діє.

Про це він повідомив в інтерв’ю італійському виданню La Repubblica.

Він зазначив, що перешкоди для проведення виборчої кампанії зросли.

“Росія атакує центри міст, неможливо гарантувати безпеку виборів. І передбачена законом заборона досі діє”, — сказав Подоляк.

Він також звернув увагу на інші труднощі. Частина територій України залишається окупованою, а мільйони громадян перебувають за кордоном або змінили місце проживання. За словами радника президента, це також ускладнює організацію голосування.

Подоляк додав, що кожен учасник політичного процесу має право робити заяви щодо виборів. Водночас він наголосив, що нинішні умови не дають змоги забезпечити їхню безпеку.

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Нагадаємо, у травні радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявляв, що виборчий процес в Україні можуть розпочати не раніше ніж через три місяці після стійкого припинення вогню. За його словами, за таких умов вибори могли б відбутися навесні 2027 року.

Водночас Подоляк наголошував, що йдеться саме про початок виборчих процедур, а не безпосередньо про проведення голосування. Він також зазначав, що навесні, влітку та восени 2026 року Росія може використати «вікно можливостей» для продовження війни.

Раніше у Верховній Раді повідомляли про підготовку комплексного законопроєкту, який має визначити правила проведення виборів після завершення війни. Голова парламенту Руслан Стефанчук заявляв, що документ можуть винести на розгляд сесійної зали найближчим часом.

Також раніше повідомлялося, що більшість українців не підтримує участь у перших післявоєнних виборах громадян, які незаконно виїхали за кордон під час війни та не повернулися до України.