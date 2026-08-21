"Посмотрим, что будет после выборов": в РФ прокомментировали подготовку к масштабной мобилизации

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя прокомментировал предупреждение о подготовке к масштабной мобилизации в РФ. По его словам, в настоящее время в этом нет необходимости.

Небензя заявил, что в настоящее время масштабная мобилизация в России не требуется и не планируется. Однако при этом он добавил, что всё станет ясно после проведения осенних выборов. Об этом он сказал в ответ на вопрос журналиста агентства "Укринформ" в Нью-Йорке.

На вопрос корреспондента о массовом выезде россиян в Грузию на фоне новостей о возможной мобилизации в РФ Небензя ответил отрицательно.

"Я бы не сказал, что десятки тысяч молодых россиян бегут в Грузию", — заявил российский чиновник.

Кроме того, он заверил, что информация о масштабной мобилизации россиян — это слухи.

"Официально неоднократно заявлялось, что в настоящее время нам не нужна массовая мобилизация, и она не планируется и не ожидается, насколько мне известно", — подчеркнул Небензя.

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При этом он утверждает, что всё станет ясно после проведения выборов в РФ.

"Но посмотрим, что произойдет после выборов — и кто прав, а кто ошибается", — отметил Небензя.

Стоит напомнить, что ранее президент Владимир Зеленский, сославшись на данные разведки, заявил, что Кремль намерен мобилизовать от 300 до 500 тысяч человек.

Напомним, 15 августа издание The Guardian сообщало, что Кремль оказывает массовое давление на людей, чтобы они не объявляли о мобилизации.

Кроме того, ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах Путина по мобилизации в России и назвал сроки.