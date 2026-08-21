"Подивимося, що буде після виборів": у РФ прокоментували підготовку до масштабної мобілізації

Постійний представник Росії при ООН Василь Небензя прокоментував попередження про підготовку до масштабної мобілізації у РФ. За його словами наразі немає потреби у цьому.

Небензя заявив, що наразі масштабна мобілізація у Росії не потрібна і не планується. Проте при цьому додав, що все буде видно після проведення осінніх виборів. Про це він сказав у відповідь на запитання журналіста агентства Укрінформ у Нью-Йорку.

На запитання кореспондента щодо масового виїзду росіян до Грузії на тлі новин про можливу мобілізацію у РФ Небензя заперечив.

"Я б не сказав, що десятки тисяч молодих росіян тікають до Грузії", — сказав російський посадовець.

Також він запевнив, що інформація про масштабну мобілізацію росіян — це чутки.

"Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо", — наголосив Небензя.

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При цьому він стверджує, що все стане зрозумілим після проведення виборів у РФ.

"Але подивимося, що станеться після виборів — і хто має рацію, а хто помиляється", — зазначив Небензя.

Варто нагадати, що раніше президент Володимир Зеленський, посилаючись на дані розвідки, заявив, що Кремль має наміри мобілізувати від 300 до 500 тисяч осіб.

Нагадаємо, 15 серпня видання The Guardian повідомляло, що Кремль масово тисне на людей, щоб не проголошувати мобілізації.

Також раніше президент України Володимир Зеленський озвучив плани Путіна щодо мобілізації у Росії і назвав терміни.