"Спасти эту страну может только Россия": советник Путина придумал повод заселять Украину россиянами

Советник российского диктатора Антон Кобяков продвигает нарратив о неспособности Украины самостоятельно преодолеть демографические вызовы.

Советник Владимира Путина и ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума (ВЭФ) Антон Кобяков 4 сентября выступил с заявлениями о демографической ситуации в Украине. По его словам, Украина якобы прошла "точку невозврата" в демографическом кризисе, а Россия будто бы может "спасти" страну от вымирания. Об этом сообщили российские СМИ со ссылкой на его выступление на итоговом пресс-брифинге ВЭФ.

Кобяков утверждает, что нынешняя демографическая ситуация в Украине не оставляет возможности для самостоятельного преодоления кризиса.

"На каждых четырех умерших в Украине рождается лишь один ребенок. В Украине пройдена точка невозврата, это просто вымирание, и спасти эту страну может только Россия", — цинично заявил представитель Кремля.

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По мнению российского чиновника, единственным способом "спасти Украину от вымирания" является искусственное изменение демографического состава путем переселения населения из России. При этом в своём выступлении Кобяков ни разу не сослался на украинскую государственную статистику, международную организацию или независимое демографическое исследование, которое бы подтверждало его выводы.

Кстати, Кобяков связал сложную демографическую ситуацию в соседней стране с мобилизацией и заявил, что в Украине якобы сокращается мобилизационный ресурс.

"В Украине заканчивается пушечное мясо. Приезжие, например Келлог (бывший спецпредставитель президента США. — Ред.), открыто говорят, что необходимо начать призыв женщин в ВСУ, снижают призывной возраст до 20 лет", — заявил Кобяков.

Кобяков упомянул о переселении россиян

Кроме того, советник Путина обратился к истории Российской империи. Он заявил, что Россия якобы уже прибегала к переселению своего населения на украинские земли.

"Мы, кстати, уже однажды, когда эти земли были присоединены к России Потемкиным и Екатериной, проводили переселение нашего населения в Украину", — сказал Кобяков.

Таким образом, в контексте разговора о демографических проблемах Украины Кобяков фактически допустил повторение практики переселения населения из России на украинскую территорию.

В то же время в доступных сообщениях о его выступлении не упоминается конкретное количество людей, сроки или какой-либо официально утвержденный план такого переселения. Поэтому говорить о принятом Россией решении о переселении россиян в Украину пока нет оснований. В выступлении Кобякова речь шла об упоминании исторического опыта и возможности такого подхода в контексте собственных размышлений о демографии.

Что известно о переселении россиян в Украину

Напомним, что в Российской империи переселение русского населения на украинские земли активизировалось после захвата Россией юга Украины в конце XVIII века, в частности после ликвидации Запорожской Сечи в 1775 году и присоединения Крыма в 1783 году.

Сначала это была преимущественно государственная и военная колонизация: на вновь присоединённые территории направляли чиновников, военных и служащих, которые формировали административный аппарат Российской империи.

Впоследствии российское правительство поощряло переселение крестьян из российских губерний, прежде всего на малонаселенные территории юга Украины. Примерно в 1801–1914 годах туда переселилось около 1,4 млн россиян.

А в дальнейшем масштабные переселения на украинских землях происходили уже при советской власти: в частности, во время коллективизации, депортаций и репрессий 1930-х годов, когда население выселяли, а демографическую структуру отдельных регионов меняла советская политика.

Ранее мы писали, что Украина переживает глубокий демографический кризис, и для восстановления численности населения до уровня, существовавшего до начала полномасштабной войны, каждой женщине пришлось бы родить по восемь детей. Такую оценку озвучил доктор медицинских наук, директор Киевского перинатального центра Дмитрий Говсеев. В то же время врач считает, что улучшить демографическую ситуацию может возвращение украинцев из-за рубежа после окончания войны, когда они будут чувствовать себя в безопасности.

Ранее Фокус сообщал, что возвращение 5 млн украинцев не остановит депопуляцию.