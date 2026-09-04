"Врятувати цю країну може лише Росія": радник Путіна вигадав привід заселяти Україну росіянами

Радник російського диктатора Антон Кобяков просуває наратив про неспроможність України самостійно подолати демографічні виклики.

Радник Володимира Путіна та відповідальний секретар оргкомітету Східного економічного форуму (ВЕФ) Антон Кобяков 4 вересня зробив заяви про демографічну ситуацію в Україні. За його словами, Україна нібито пройшла "точку неповернення" у демографічній кризі, а Росія начебто може "врятувати" країну від вимирання. Про це повідомили російські ЗМІ з посиланням на його виступ на підсумковому пресбрифінгу ВЕФ.

Кобяков стверджує, що нинішня демографічна ситуація в Україні не залишає можливостей для самостійного подолання кризи.

"На чотирьох померлих в Україні народжується лише одна дитина. В Україні пройдено точку неповернення, це лише вимирання, і врятувати цю країну може лише Росія", — цинічно заявив представник Кремля.

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На думку російського посадовця, єдиним варіантом "порятунку України від вимирання" є штучна зміна демографічного складу шляхом переселення населення з Росії. При цьому у своєму виступі Кобяков жодного разу не посилався на українську державну статистику, міжнародну організацію чи незалежне демографічне дослідження, яке б підтверджувало такі його висновки.

До речі, Кобяков пов'язав складну демографічну ситуацію по сусідству з мобілізацією та заявив, що в Україні нібито скорочується мобілізаційний ресурс.

"В Україні закінчується гарматне м'ясо. Приїжджі, наприклад Келлог (колишній спецпредставник президента США. — Ред.), відкрито говорять, що необхідно почати призов жінок до ЗСУ, знижують призовний вік до 20 років", — заявив Кобяков.

Кобяков згадав про переселення росіян

Окремо радник Путіна звернувся до історії Російської імперії. Він заявив, що Росія нібито вже використовувала переселення свого населення на українські землі.

"Ми, до речі, вже одного разу, коли ці землі були приєднані до Росії Потьомкіним і Катериною, вже проводили переселення нашого населення в Україну", — сказав Кобяков.

Таким чином, у контексті розмови про демографічні проблеми України Кобяков фактично допустив повторення практики переселення населення з Росії на українську територію.

Водночас у доступних повідомленнях із його виступу не йдеться про конкретну кількість людей, терміни чи будь-який офіційно затверджений план такого переселення. Тому говорити про ухвалене Росією рішення щодо переселення росіян в Україну наразі немає підстав. У виступі Кобякова йшлося про згадку історичного досвіду та можливість такого підходу в контексті власних міркувань про демографію.

Що відомо про переселення росіян в Україну

Нагадаємо, що у Російській імперії переселення російського населення на українські землі активізувалося після захоплення Росією Півдня України наприкінці XVIII століття, зокрема після ліквідації Запорозької Січі 1775 року та приєднання Криму 1783-го.

Спочатку це була переважно державна та військова колонізація: на новоприєднані території направляли чиновників, військових і службовців, які формували адміністративний апарат Російської імперії.

Згодом російський уряд заохочував переселення селян із російських губерній, передусім на малозаселені території Півдня України. Орієнтовно у 1801–1914 роках туди переселилося близько 1,4 млн росіян.

А далі масштабні переселення на українських землях мали місце вже за радянської влади: зокрема, під час колективізації, депортацій та репресій 1930-х років, коли населення виселяли, а демографічну структуру окремих регіонів змінювала радянська політика.

Раніше ми писали, що Україна переживає глибоку демографічну кризу, а для повернення до показників чисельності населення до початку повномасштабної війни кожна жінка мала б народити по вісім дітей. Таку оцінку озвучив доктор медичних наук, директор Київського перинатального центру Дмитро Говсєєв. Водночас лікар вважає, що покращити демографічну ситуацію може повернення українців з-за кордону після завершення війни, коли вони почуватимуться в безпеці.

Раніше Фокус повідомляв, що повернення 5 млн українців не зупинить депопуляцію.