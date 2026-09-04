"Я его очень хорошо знаю": Трамп пообещал, что Путин не будет атаковать страны НАТО (видео)

На пресс-конференции в Белом доме президент США заверил журналистов, что поддерживает контакт с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я разговариваю с Путиным; я его очень хорошо знаю. Путин не собирается нападать на территорию НАТО", — сообщил Трамп, когда его спросили не беспокоит ли его российская диверсия в аэропорту Лейпцига, Германия.

Он также подтвердил, что его спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер отправились в Россию и "повезли в Москву предложение о прекращении войны".

"Я отправил Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера, двух отличных переговорщиков. Они проделали отличную работу", — заявил президент США.

Комментируя войну в Украине, Дональд Трамп сообщил, что в России и Украине "существует проблема с личностными качествами".

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"Зеленский и Путин действительно ненавидят друг друга. Знаете, что такое ненависть? Это серьезная ненависть. Эта ненависть им мешает", — отметил Трамп.

Также Дональд Трамп напомнил журналистам и всем присутствующим, что он "закончил восемь войн" и не получил за это никакого признания.

"Получил ли я Нобелевскую премию? Нет, хотя человек, получивший ее, был достаточно любезен, чтобы вручить ее мне. Она сказала: "Никто в истории Нобелевской премии не заслуживает ее больше, чем вы". Но в Норвегии меня не любят, потому что считают меня немного консервативным", — посетовал президент США.

Напомним, ранее стало известно, что в Кремле отговаривают спецпосланников Трампа от визита в Киев.

А 4 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Москву, а в воскресенье, 6 сентября, будут в Киеве. Глава государства отметил, что на время пребывания американских представителей в России Украина не будет наносить воздушные удары.