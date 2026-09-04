"Я його дуже добре знаю": Трамп пообіцяв, що Путін не атакуватиме країни НАТО (відео)

На прес-конференції в Білому домі президент США запевнив журналістів, що підтримує контакт із російським диктатором Володимиром Путіним.

"Я розмовляю з Путіним; я його дуже добре знаю. Путін не має наміру нападати на територію НАТО", — повідомив Трамп, коли його запитали, чи не турбує його російська диверсія в аеропорту Лейпцига, Німеччина.

Він також підтвердив, що його спеціальні посланці Стів Віткофф і Джаред Кушнер вирушили до Росії й "привезли до Москви пропозицію про припинення війни".

"Я відправив Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера — двох чудових переговорників. Вони чудово впоралися зі своїм завданням", — заявив президент США.

Коментуючи війну в Україні, Дональд Трамп зазначив, що в Росії та Україні "існує проблема з особистісними якостями".

Відео дня

"Зеленський і Путін справді ненавидять одне одного. Знаєте, що таке ненависть? Це справжня ненависть. Ця ненависть заважає їм", — зазначив Трамп.

Також Дональд Трамп нагадав журналістам і всім присутнім, що він "завершив вісім воєн" і не отримав за це жодного визнання.

"Чи отримав я Нобелівську премію? Ні, хоча людина, яка її отримала, була досить люб’язна, щоб вручити її мені. Вона сказала: "Ніхто в історії Нобелівської премії не заслуговує на неї більше, ніж ви". Але в Норвегії мене не люблять, бо вважають мене трохи консервативним", — поскаржився президент США.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Кремлі відмовляють спеціальних посланців Трампа від візиту до Києва.

А 4 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що Стів Віткофф і Джаред Кушнер відвідають Москву, а в неділю, 6 вересня, будуть у Києві. Глава держави зазначив, що на час перебування американських представників у Росії Україна не завдаватиме повітряних ударів.