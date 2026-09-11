Без ареста, но с рекордным залогом: ВАКС избрал меру пресечения народному депутату Вадиму Столару, — УП

Установленный судом залог в размере 300 миллионов гривен является одним из самых крупных денежных обеспечений в процессуальной практике ВАКС.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении народного депутата и предпринимателя Вадима Столара. Суд принял решение назначить ему залог в размере 300 миллионов гривен без применения содержания под стражей. Об этом сообщил журналист Михаил Ткач. На момент подготовки материала отдельного сообщения ВАКС с подробностями именно о Столаре на официальном сайте суда еще не было опубликовано.

Вопрос о мере пресечения рассматривался в рамках уголовного производства, в котором фигурирует народный избранник. Речь идет о двух масштабных расследованиях НАБУ и САП под условными названиями "Форест Гамп" и "Фемида".

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В рамках этих дел правоохранительные органы расследуют деятельность целой преступной организации, которая на протяжении многих лет оказывала влияние на стратегические процессы в государстве. По данным следствия, в состав преступной организации входили действующий и бывший народные депутаты, высокопоставленные чиновники Офиса президента и другие лица. Следствие заявляет о рейдерском завладении активами, подделке судебных решений и документов, вмешательстве в государственные реестры в условиях военного положения и легализации 150 млн грн. Есть подозрение, что группировка систематически подкупала высокопоставленных чиновников, судей и сотрудников правоохранительных органов для принятия нужных решений.

Известно, что Вадим Столар долгое время находился за границей, из-за чего ему предъявили подозрение заочно. В то же время 9 сентября журналист-расследователь Михаил Ткач сообщил о его возвращении. После этого процессуальные процедуры перешли в открытую фазу в суде.

В суде 11 сентября, по данным журналистов "Украинской правды", прокуроры настаивали на заключении депутата под стражу. Однако суд постановил оставить Вадима Столара на свободе под рекордный залог в 300 миллионов гривен. Теперь он обязан сдать загранпаспорта, носить электронный браслет и являться к следователям по первому требованию — конкретный перечень обязательств должен быть указан в постановлении суда. В случае невыполнения этих обязательств или неуплаты всей суммы установленного залога народного депутата могут отправить в СИЗО.

Учитывая тяжесть инкриминируемых статей, народному депутату грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Для сравнения: по тому же делу ВАКС ранее назначил меру пресечения другим фигурантам. В частности, бывшую заместительницу главы Офиса президента Ирину Мудру суд взял под стражу с альтернативой залога в размере 20 млн грн, а бывшему генеральному директору Департамента правовой политики Офиса президента назначили залог в размере 7 млн грн.

Теперь следствие продолжит расследование обстоятельств, изложенных в подозрении Столару. НАБУ и САП должны собрать и представить доказательства, подтверждающие или опровергающие версию следствия.

Что известно о расследовании "Форрест Гамп"

Расследование НАБУ и САП под кодовым названием "Форрест Гамп" развернулось стремительно в течение августа-сентября 2026 года и стало одной из самых масштабных антикоррупционных операций в сфере противодействия рейдерству и подкупу высокопоставленных чиновников.

В середине августа НАБУ и САП официально объявили о проведении спецоперации. Следствие раскрыло преступную организацию, специализировавшуюся на хищении средств, недвижимости в центре Киева и корпоративных прав на сотни миллионов гривен. В рамках дела были проведены обыски у высокопоставленных чиновников, в частности у заместительницы главы Офиса Президента Ирины Мудрой, которую впоследствии уволили с должности и поместили под стражу.

При этом следственные действия охватили широкий круг лиц — от бывшего депутата Максима Микитася и его окружения до прокуроров Печерской окружной прокуратуры. Суд наложил арест на изъятые наличные средства (в частности, 30 млн грн), носители информации и документы.

Ключевым поворотом в деле стало возвращение в Украину народного депутата Вадима Столара. По данным следствия, именно он финансировал деятельность преступной группы, перечисляя сотни тысяч долларов на услуги хакеров для вмешательства в государственные реестры и подкупа судей.

А вот бывшего депутата Максима Микитася по делу "Форест Гамп" поместили в СИЗО, установив в качестве альтернативы залог. САП просила установить залог в размере 200 млн грн, однако ВАКС уменьшил его до 30 млн грн.

Напомним, на фоне антикоррупционных расследований издание "Фокус" провело опрос, в котором приняли участие 841 человек. Почти половина респондентов — 46% — заявили, что считают самым справедливым наказанием за коррупцию расстрел или пожизненное заключение без права на амнистию.