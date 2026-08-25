Дело "Форест Гамп": Столар получил подозрение НАБУ по "самым тяжелым обвинениям", — СМИ

Национальное антикоррупционное бюро вручило заочное подозрение народному депутату из группы "Восстановление Украины" Вадиму Столару, сообщили медиа. В подозрении есть статья за вмешательство в работу электронных систем, за которую можно получить 15 лет, если суд признает вину. Что известно о ситуации со Столаром и спецоперациями НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида"?

Вручение заочного подозрения Вадиму Столару состоялось "на прошлой неделе", говорится в материале медиа "Суспільне". Журналисты получили информацию от неназванных источников в правоохранительных органах. Медиа не написали, какого именно числа это произошло, но 19 августа стало известно о подозрении экс-замглавы ОП Ирины Мудрой, имя которой, вместе с десятком других, озвучил прокурор САП по делу "Форест Гамп".

Медиа не назвало перечень статей, упоминаемых в подозрении Вадима Столара. Есть только информация, что "самое тяжелое из предъявленных обвинений" — это подозрение в несанкционированном доступе к электронным системам, за которое могут посадить в тюрьму на срок 15 лет. [Заметим, может идти речь о ст. 361 УК — за подобные действия в условиях военного положения действительно наказываются 15-летним заключением — ред. ].

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В материале "Общественного" нет других деталей по подозрениям Столару. Кроме того, НАБУ не озвучивало новых заявлений по этому фигуранту. Последний комментарий на Facebook Вадима Столара о расследовании — информация от 19 августа, что у него дома действительно проходят обыски и что он не препятствует работе правоохранителей.

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Отметим, что любое лицо считается невиновным, пока его вина не будет официально доказана в судебном порядке.

Спецоперации НАБУ — дело "Форест Гамп" и Столар

Отметим, 19-20 августа в YouTube заявились материалы спецоперации НАБУ "Форест Гамп" и "Фемида". Антикоррупционщики опубликовали фрагменты тайно сделанных аудиозаписей, на которых фигурировали голоса людей из офиса президента и Верховной Рады. Тогда же стало известно об обысках у тогдашней заместительницы главы ОП Ирины Мудрой и в доме Вадима Столара, который на тот момент как раз находился за границей. Позже следователи НАБУ задержало Мудрую, а 25 августа ей избрали меру пресечения — содержание под стражей 60 дней и залог 20 млн грн.

В материалах НАБУ " Форест Гамп " говорится о сговоре группы людей по отмыванию 150 млн грн для залога эксминистру Герману Галущенко, фигурирующему по делу "Мидас" и Тимура Миндича. Следователи подозревают, что некоторые фигуранты могли давить на наблюдательный совет АБ "Сенс Банк", чтобы положить на счета определенных компаний нелегальную наличность. В деле "Фемида" идет речь о рейдерстве по захвату недвижимости и компаний: планировали завладеть объектом в центре Киева на сумму около 500 млн грн. Чтобы совершить сделку, давили на должностных лиц Минюста. Кроме того, в делах фигурируют хакеры, которые могли сломать государственные реестры.

Напомним, Фокус опросил посетителей сайта относительно методов наказания за коррупцию на фоне дела "Форест Гамп" и "Фемида": украинцы хотят другого наказания, отличного от указанного в УК.