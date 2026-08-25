Справа "Форест Гамп": Столар отримав підозру НАБУ за "найтяжчими обвинуваченнями", — ЗМІ

Національне антикорупційне бюро вручило заочну підозру народному депутату з групи "Відновлення України" Вадиму Столару, повідомили медіа. У підозрі є стаття за втручання у роботу електронних систем, за яку можна отримати 15 років, якщо суд визнає провину. Що відомо про ситуацію зі Столаром та спецопераціями НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда"?

Вручання заочної підозри Вадиму Столару відбулось "на минулому тижні", ідеться у матеріалі медіа "Суспільне". Журналісти отримали інформацію від неназваних джерел у правоохоронних органах. Медіа не написали, якого саме числа це сталось, але 19 серпня стало відомо про підозру ексзаступниці глави ОП Ірині Мудрій, ім'я якої, разом з десятком інших, озвучив прокурор САП по справі "Форест Гамп".

Медіа не назвало перелік статей, які згадуються у підозрі Вадима Столара. Є лише інформація, що "найтяжче з висунутих звинувачень" — це підозра у несанкціонованому доступі до електронних систем, за яке можуть посадити у в'язницю на термін 15 років. [Зауважмо, може іти мова про ст. 361 КК — за подібні дії в умовах воєнного стану справді караються 15-річним ув'язненням — ред.].

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У матеріалі "Суспільного" немає інших деталей щодо підозр Столару. Крім того, НАБУ не озвучувало нових заяв щодо цього фігуранта. Останній коментар на Facebook Вадима Столара про розслідування — інформація від 19 серпня, що у нього вдома справді відбуваються обшуки й що він не перешкоджає роботі правоохоронців.

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Спецоперації НАБУ — справа "Форест Гамп" та Столар

Зазначимо, 19-20 серпня в YouTube заявились матеріали спецоперації НАБУ "Форест Гамп" та "Феміда". Антикорупційники опублікували фрагменти таємно зроблених аудіозаписів, на яких фігурували голоси людей з офісу президента та Верховної Ради. Тоді ж стало відомо про обшуки у тодішньої заступниці глави ОП Ірини Мудрої та у помешканні Вадима Столара, який на той момент саме перебував за кордоном. Згодом слідчі НАБУ затримали Мудру, а 25 серпня їй обрали запобіжний захід — тримання під вартою 60 днів та застава 20 млн грн.

У матеріалах НАБУ "Форест Гамп" ідеться про змову групи людей щодо відмивання 150 млн грн для застави ексміністру Герману Галущенку, який фігурує у справі "Мідас" та Тимура Міндіча. Слідчі підозрюють, що деякі фігуранти могли тиснути на наглядову раду АБ "Сенс Банк", щоб покласти на рахунки певних компаній нелегальну готівку. У справі "Феміда" ідеться про рейдерство з захоплення нерухомості та компаній: планували заволодіти об'єктом у центрі Києва на суму близько 500 млн грн. Щоб здійснити оборудку, тиснули на посадовців Мін'юсту. Крім того, у матеріалах справ фігурують хакери, які могли зламати державні реєстри.

Нагадуємо, Фокус опитав відвідувачів сайту щодо методів покарання за корупцію на тлі справи "Форест Гамп" та "Феміда": українці хочуть іншого покарання, відмінного від вказаного в КК.