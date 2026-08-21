Операция "Форрест Гамп": экс-нардепа отправили в СИЗО и назначили сумму залога

Бывшему народному депутату Максиму Микитасю, который фигурирует в расследовании НАБУ и САП «Форрест Гамп» и "Фемида", ВАКС избрал меру пресечения.

Он отправится в СИЗО на два месяца с возможностью внесения залога в размере 30 млн гривен. Об этом стало известно из трансляции заседания Высшего антикоррупционного суда.

Микитася подозревают в том, что он занимался легализацией средств для внесения 150-миллионного залога за бывшего министра энергетики Германа Галущенко, которому теперь грозит возвращение в СИЗО, а также организовал схемы рейдерского захвата предприятий и объектов недвижимости в Киеве.

Если за него внесут залог, Микитась должен будет являться по первому требованию к детективу НАБУ, прокурору или в суд, не выезжать из Киева без разрешения и сообщать об изменении места жительства, не общаться со свидетелями, подозреваемыми и потерпевшими по данному делу, не посещать помещения ООО "Будмонтажсервис", ООО "Философия девелопмент" и ООО "Региональные ресурсы".

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Кроме того, его обяжут сдать заграничный паспорт и наденут электронный браслет.

Отметим, что САП настаивала на залоге в 200 млн грн. Как пишет "Главком", перед решением суда Микитась жаловался журналистам, что у него нет 200 млн грн. для внесения залога. Бывший парламентарий также назвал себя жертвой и заявил, что у него "отжали" "Укрбуд".

Когда один из представителей СМИ уточнил, действительно ли у него нет такой суммы, тот на эмоциях ответил:

"Вы с "того" упали? Я ведь с вами нормально общаюсь. Дурака не включайте. Откуда деньги?"

Опрос Дело НАБУ в отношении ОП и нардепов: какое наказание за коррупцию во время войны вы считаете действительно справедливым? Опрос открыт до Расстрел / пожизненное заключение (без права на амнистию) 20 лет колонии + полная конфискация всего имущества Конфискация имущества в пользу армии + 10 лет тюрьмы Полный бан на участие в политической деятельности и лишение гражданства Стандартный приговор ВАКС в соответствии с действующим УКУ Голосувати

Максим Микитась, бывший народный депутат и бывший руководитель "Укрбуда", которому избирают меру пресечения, в последние годы фигурировал в ряде громких уголовных дел. НАБУ подозревало его в присвоении имущества Нацгвардии на сумму 81,6 млн гривен, а в 2022 году его задержали по подозрению в попытке подкупа мэра Днепра Бориса Филатова на сумму 22 млн евро.

Кроме его фамилии, прокурор САП озвучил еще 12 имен фигурантов по делу. Это Вадим Столар, Ирина Мудра, Елена Ференс, Виктор Дубовик, Василий Астион, Валентин Елизаров, Никита Тарковский, Егор Меркулов, Александр Остапенко, Николай Гладищенко, Олег Ступак и Людмила Снигур.

Сегодня же Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении руководителя ЧАО "Метробуд" Валентина Елизарова, которого следствие считает причастным к схеме, связанной с экс-депутатом Максимом Микитасем. Суд поместил его под стражу до 18 октября, но предоставил возможность выйти под залог в размере 20 млн грн.

Напомним, Ирина Мудрая пожаловалась на плохое самочувствие и попросила перенести заседание суда по избранию ей меры пресечения.

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