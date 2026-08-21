Операція "Форест Гамп": екснардепа відправили до СІЗО та призначили суму застави

Колишньому народному депутату Максиму Микитасю, який фігурує у розслідуваннях НАБУ та САП "Форест Гамп" і "Феміда", ВАКС обрав запобіжний захід.

Він потрапить до СІЗО на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 30 млн гривень. Про це стало відомо з трансляції засідання Вищого антикорупційного суду.

Микитася підозрюють у тому, що він займався легалізацією коштів для внесення 150-мільйонної застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка, якому тепер загрожує повернення до СІЗО, а також організував схеми рейдерського захоплення підприємств та об’єктів нерухомості в Києві.

Якщо за нього внесуть заставу, Микитась повинен буде з’являтися на першу вимогу до детектива НАБУ, прокурору або до суду, не виїжджати з Києва без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання, не спілкуватися зі свідками, підозрюваними та потерпілими у цій справі, не відвідувати приміщення ТОВ "Будмонтажсервіс", ТОВ "Філософія девелопмент" та ТОВ "Регіональні ресурси".

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Крім того, його зобов’яжуть здати закордонний паспорт і надінуть електронний браслет.

Зазначимо, що САП наполягала на заставі у розмірі 200 млн грн. Як пише "Главком", перед ухваленням рішення суду Микитась скаржився журналістам, що у нього немає 200 млн грн для внесення застави. Колишній парламентарій також назвав себе жертвою і заявив, що у нього "віджали" "Укрбуд".

Коли один із представників ЗМІ запитав, чи справді він не має такої суми, той, під впливом емоцій, відповів:

"Ви з "того" впали? Я ж з вами нормально спілкуюся. Дурника не вмикайте. Звідки гроші?"

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Максим Микитась, колишній народний депутат і колишній керівник "Укрбуду", останніми роками фігурував у низці гучних кримінальних справ. НАБУ підозрювало його у привласненні майна Нацгвардії на суму 81,6 млн гривень, а у 2022 році його затримали за підозрою у спробі підкупу мера Дніпра Бориса Філатова на суму 22 млн євро.

Окрім його прізвища, прокурор САП назвав ще 12 імен фігурантів у цій справі. Це Вадим Столар, Ірина Мудра, Олена Ференс, Віктор Дубовик, Василь Астіон, Валентин Єлізаров, Микита Тарковський, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко, Микола Гладищенко, Олег Ступак та Людмила Снігур.

Сьогодні ж Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід щодо керівника ПрАТ "Метробуд" Валентина Єлізарова, якого слідство вважає причетним до схеми, пов’язаної з екс-депутатом Максимом Микитасом. Суд відправив його під варту до 18 жовтня, але надав можливість вийти під заставу в розмірі 20 млн грн.

Нагадаємо, Ірина Мудрая поскаржилася на погане самопочуття та попросила перенести засідання суду щодо обрання їй запобіжного заходу.

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