Без арешту, але з рекордною заставою: ВАКС обрав запобіжний захід нардепу Вадиму Столару, — УП

Обрана судом застава у 300 мільйонів гривень є одним із найбільших розмірів грошового забезпечення у процесуальній практиці ВАКС.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід народному депутату та підприємцю Вадиму Столару. Суд ухвалив рішення призначити йому заставу у розмірі 300 мільйонів гривень без застосування тримання під вартою. Про це повідомив журналіст Михайло Ткач. Станом на момент підготовки матеріалу окремого повідомлення ВАКС із деталями саме щодо Столара на офіційному сайті суду ще не оприлюднили.

Питання щодо запобіжного заходу розглядалося в межах кримінального провадження, у якому фігурує народний обранець. Йдеться про два масштабні розслідування НАБУ і САП під умовними назвами "Форест Гамп" та "Феміда".

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У межах цих проваджень правоохоронці досліджують діяльність цілої злочинної організації, яка роками впливала на стратегічні процеси в державі. За даними слідства, до злочинної організації входили чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу президента та інші особи. Слідство заявляє про рейдерське заволодіння активами, підроблення судових рішень і документів, втручання в державні реєстри в умовах воєнного стану та легалізацію 150 млн грн. Є підозра, що угруповання систематично підкуповувало високопосадовців, суддів та правоохоронців для ухвалення потрібних рішень.

Відомо, що Вадим Столар довгий час перебував за кордоном, через що підозру йому оголошували заочно. Водночас 9 вересня журналіст-розслідувач Михайло Ткач повідомив про його повернення. Після цього процесуальні процедури перейшли у відкриту фазу в суді.

В суді 11 вересня, за даними журналістів "Української правди", прокурори наполягали на взятті депутата під варту. Втім, суд вирішив залишити Вадима Столара на свободі під рекордну заставу в 300 мільйонів гривень. Тепер він зобов'язаний здати закордонні паспорти, носити електронний браслет і прибувати до слідчих за першою вимогою — конкретний перелік обов’язків має бути зазначений в ухвалі суду. У разі невиконання цих обов'язків або несплати всієї суми визначеної застави нардепа можуть відправити до СІЗО.

З огляду на тяжкість інкримінованих статей, нардепу загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Для порівняння, у цій же справі ВАКС раніше обрав запобіжний захід іншим фігурантам. Зокрема, колишню заступницю керівника Офісу президента Ірину Мудру суд взяв під варту з альтернативою застави 20 млн грн, а колишньому генеральному директору Департаменту правової політики Офісу президента визначили заставу 7 млн грн.

Тепер слідство продовжить розслідування обставин, викладених у підозрі Столару. НАБУ і САП мають зібрати та представити докази, які підтверджують або спростовують версію слідства.

Що відомо про розслідування "Форест Гамп"

Розслідування НАБУ і САП під кодовою назвою "Форест Гамп" розгорталося стрімко протягом серпня-вересня 2026 року та стало однією з наймасштабніших антикорупційних операцій у сфері протидії рейдерству й підкупу високопосадовців.

У середині серпня НАБУ і САП офіційно оголосили про проведення спецоперації. Слідство викрило злочинну організацію, яка спеціалізувалася на захопленні коштів, нерухомості в центрі Києва та корпоративних прав на сотні мільйонів гривень. У межах провадження пройшли обшуки у топпосадовців, зокрема у заступниці голови Офісу Президента Ірини Мудрої, яку згодом звільнили з посади та відправили під варту.

При цьому слідчі дії охопили широке коло осіб — від екснардепа Максима Микитася та його оточення до прокурорів Печерської окружної прокуратури. Суд арештував вилучену готівку (зокрема 30 млн грн), носії інформації та документи.

Ключовим поворотом у справі стало повернення в Україну народного депутата Вадима Столара. За даними слідства, саме він фінансував діяльність злочинної групи, перераховуючи сотні тисяч доларів на послуги хакерів для втручання в держреєстри та підкуп судей.

А ось екснардепа Максима Микитася у справі "Форест Гамп" відправили до СІЗО, визначивши альтернативу у вигляді застави. САП просила встановити заставу в 200 млн грн, однак ВАКС зменшив її до 30 млн грн.

Нагадаємо, на тлі антикорупційних розслідувань видання Фокус провело опитування, в якому взяла участь 841 людина. Майже половина респондентів — 46% — заявили, що вважають найсправедливішим покаранням за корупцію розстріл або довічне ув’язнення без права на амністію.